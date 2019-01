PCP diz que expansão do Metro de Lisboa é contra a cidade

Os comunistas consideram que a expansão do Metro de Lisboa - chamada Linha Circular - não serve os interesses da cidade e que a solução encontrada resulta de uma submissão aos interesses económicos. "A solução anunciada pelo Governo do PS, juntamente com a Câmara Municipal de Lisboa, de expansão da rede do Metropolitano de Lisboa não serve os interesses nem da cidade, nem da Área Metropolitana de Lisboa", lê-se numa nota oficial.

Os comunistas acusam o Governo e a autarquia de estarem a privilegiar uma opção que favorece o turismo. "Falaram mais alto os interesses especulativos e a perspectiva da valorização de um conjunto de projectos imobiliários na zona das novas estações. Falou mais alto a visão de uma capital do país submetida à monoactividade do turismo."

Para os comunistas, trata-se também de uma imposição e feita ao arrepio da opinião de técnicos especializados. "Bem pode o Governo falar da necessidade de construir consensos. A verdade é que esta opção foi imposta pelo PS (apoiado pelo BE na CML, onde o seu voto podia ter sido decisivo para outra solução) ao arrepio do que resultou da consulta pública e da opinião alargada de técnicos", diz ainda o comunicado.

O PCP defende que a Linha Circular - que vai unir a Linha Amarela e a Linha Verde no Campo Grande e no Cais Sodré, com duas novas estações em Santos e Estrela - é contrária aos interesses da população da cidade e da Área Metropolitana de Lisboa, em especial à da Margem Norte. De acordo com o PCP, a população de Telheiras, fica "prejudicada com o fim da sua ligação directa à Linha Verde". E a população de Odivelas, do Lumiar, da Ameixoeira, da Charneca ficam prejudicadas com o fim da sua ligação à Linha Amarela. Já os moradores de Loures vêem comprometida a expansão ao seu concelho. E a população de Alcântara, da Ajuda, de Belém, prejudicadas com o adiamento sine die da expansão para a Zona Ocidental da Cidade.

A 7 de Fevereiro haverá uma grande Audição Pública sobre o projecto de expansão.