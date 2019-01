Miguel Macedo não quer voltar à política

Depois de absolvido em primeira instância, o ex-ministro do PSD quer voltar à advocacia e deixar a vida partidária: "O tempo da política acabou. Já lhe dei muito tempo"

Quatro anos depois de se ter demitido do cargo de ministro da Administração Interna - em novembro de 2014 -, o social-democrata Miguel Macedo anunciou que vai retirar-se da vida política. Na semana em que foi absolvido dos crimes de que estava acusado no âmbito do processo dos Vistos Gold (que levou à sua demissão), o ex-secretário-geral do PSD fecha o capítulo da sua vida que iniciou quando aderiu à JSD: "A política é um capítulo encerrado. Agora, quero recuperar a atividade profissional em pleno e estar mais tempo com a minha filha, única filha, que vive longe", disse ao Jornal de Notícias.

O antigo deputado e ex-ministro de Pedro Passos Coelho que estava acusado de um crime de prevaricação e três de tráfico de influência, não conta voltar às lides partidárias: "O tempo da política acabou. Já lhe dei muito tempo, talvez tempo a mais", declarou poucos dias depois de saber da sua absolvição em primeira instância.

Quando se demitiu por estar a ser investigado, em novembro de 2014, Miguel Macedo declarou não ter "qualquer responsabilidade pessoal" no caso dos Vistos Gold, mas considerou que "no plano político as circunstâncias são de natureza distinta". Entendeu que não tinha autoridade para continuar: “O ministro da Administração Interna tem de ter sempre uma forte autoridade para o exercício pleno das suas responsabilidades. Essa autoridade ficou diminuída, pelo que tomei a decisão de apresentar ao primeiro-ministro a minha demissão, que foi hoje aceite”.

Ao saber da absolvição de Macedo, Rui Rio publicou um post no Twitter no dia 4 de janeiro a elogiar o ex-dirigente de Braga: "Sempre acreditei que Miguel Macedo estava inocente. Conheço-o há muitos anos e nunca o achei capaz de utilizar um cargo público em benefício próprio".