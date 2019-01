Famalicão rejeita descentralização 'faz de conta': “Não alinhamos num programa eleitoral que serve ao Governo, não aos municípios”

Paulo Cunha vai propor ao executivo municipal a recusa de transferência de tarefas e não de competências efetivas decorrentes da lei quadro da descentralização. Presidente da Câmara de Famalicão recusa passar cheques em branco ao Governo sem saber se o envelope destinado às autarquias é suficiente para gerir os novos encargos

O presidente da Câmara de Famalicão vai propor em reunião de executivo, na quinta-feira, o chumbo da transferência de novas competências para 2019, desagradado com a falta de definição do Governo nas verbas a canalizar para os municípios, o incumprimento sucessivo de prazos por parte da tutela e, sobretudo, pela forma como o poder central olha para as autarquias.

“O Governo trata-nos como tarafeiros e como gestores de novas competências, ainda por cima desacompanhadas das indispensáveis garantias para a sua execução”, diz o autarca social-democrata, razão pela qual a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai recusar as competências veiculadas pelos 11 diplomas sectoriais já publicados.

A proposta anunciada esta terça-feira deverá ser aprovada pela maioria que suporta a coligação PSD/CDS-PP, seguindo a sua ratificação na próxima Assembleia Municipal, ainda sem data marcada .

“É uma questão de coerência connosco próprios, mas acima de tudo de respeito para com a nossa comunidade”, adianta Paulo Cunha, afirmando não poder aceitar que o “Estado despeje tarefas nas autarquias sem lhes garantir as condições para a sua execução”. O autarca lembra que a “aprovação da Lei-Quadro de Descentralização, aprovada no ano passado, pressupunha a aprovação dos decretos-lei sectoriais e os envelopes financeiros associados a cada autarquia com a identificação das verbas por área de competências, o que ainda não aconteceu de uma forma clara e objetiva, para além de ainda não terem sido promulgados todos os diplomas previstos”.

Para Paulo Cunha, é inaceitável que o Governo “continue a não cumprir os seus próprios prazos” e queira que os municípios passem um “cheque em branco a algo que pode comprometer as gerações futuras pelo país” fora, até 21 de janeiro. “Assinar no escuro vai contra os mais importantes princípios que temos que respeitar enquanto autarcas. O compromisso que temos para com a nossa comunidade é da máxima responsabilidade e aceitar estas tarefas nos moldes em que nos são propostas seria uma irresponsabilidade da nossa parte”, acrescenta o autarca famalicense.

Apesar da rejeição, o autarca defensor, há muitos anos, da descentralização de competências refere que não mudou nem irá mudar de ideias: “Estamos perfeitamente cientes que as autarquias locais reúnem todas as condições para fazer um trabalho de proximidade e de rigor com mais e melhores resultados para a população do que tem acontecido até agora com uma administração pública demasiado centralizadora, mas numa matéria tão importante, não podemos entrar no jogo do faz de conta”.

Paulo Cunha diz que o que o Governo espera dos municípios é que, por exemplo na saúde, as câmaras se encarreguem de arranjar os telhados e as janelas das instalações, “sem uma palavra a dizer sobre o número de profissionais necessários ou os horários dos centros de saúde mais adequados a cada território”, adverte, lamentando que o modelo traçado para o presente e o futuro continua a replicar a uniformização “do que serve à capital” para o resto do país, “sem atender às especificidades locais”.

O autarca laranja acusa ainda o Governo de precipitação na forma como está a gerir o processo de descentralização, “mais preocupado em cumprir um programa eleitoral do que em acudir às reais necessidades do país”

As competências em causa nos decretos-lei que o município vai recusar para já são multissectoriais e abrangem domínios como as vias de comunicação, estruturas de atendimento ao cidadão, habitação, património imobiliário público, justiça, apoio aos bombeiros voluntários e estacionamento público.

Quanto às competências de natureza intermunicipal, em que se prevê a transferência para as entidades intermunicipais, o município famalicense remete para a Assembleia Municipal a decisão quanto à sua aceitação, conforme decorre da legislação. Estão neste lote competências como o domínio da promoção turística, justiça, projetos financiados por fundos europeus e programas de captação de investimento e apoio às corporações de bombeiros.