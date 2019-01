Marques Mendes. Costa e Centeno vão repartir o protagonismo no Governo até às eleições legislativas

Mário Centeno está a ganhar protagonismo mediático e Luís Marques Mendes acredita que esta situação é intencional. No espaço de comentário habitual na SIC e nas "notas da semana" que publica no Jornal de Negócios, o antigo líder do PSD afirmou neste domingo ter sido "importante" que o ministro das Finanças tenha sido nomeado como o melhor entre os seus pares da Zona Euro, distinção atribuida pela revista Banker do grupo Financial Times, mas realçou que o relevo e a exposição que Centeno tem conquistado obedecem "a uma nova estratégia política e eleitoral do Governo".

A ideia, explica Marques Mendes, "é a de que até às eleições a liderança do Governo seja vista cada vez mais como uma liderança bicéfala", exercida por António Costa e por Máreio Centeno, já que o responsável pelo Ministério das Finanças é "um ministro muito popular, tem resultados a apresentar e entra bem no eleitorado do centro e do centro-direita". O comentador disse que o ministro é a "imagem de credibilidade" do Governo socialista, o "homem das contas certas", e pode contribuir para acabar "definitivamente" com a ideia de que o PS gere mal as contas públicas.

O ex-presidente do PSD acrescentou que o Executivo e o ministro das Finanças "estão preocupados com o arrefecimento futuro da economia". Num momento de "abrandamento económico e de nuvens negras no horizonte", disse Marques Mendes, "as pessoas querem ter alguém especial em quem possam confiar". Para o PS, rematou, "esse homem é Mário Centeno".

Vistos gold: um "sério revés" para o Ministério Público

Sobre o desfecho do julgamento do caso dos vistos gold, Marques Mendes defende que se tratou de "um sério revés do Ministério Público". Do seu ponto de vista porque "dos 47 crimes apontados só sete foram provados", enquanto a "maioria dos arguidos foi absolvida".

Perante esta situação, o antigo presidente do PSD considera que o Ministério Público "deve refletir" porque "nada disto é bom para a sua credibilidade". É preciso "ter mais solidez nas investigações que se fazem e nas investigações que se promovem", acrescentou o comentador.

Marques Mendes elogiou o "bom exemplo" de Miguel Macedo, um dos arguidos que foi absolvido no processo dos vistos gold, ao sublinhar que, "quando a investigação começou, Miguel Macedo tomou a iniciativa de sair do Governo, não se agarrou ao lugar, como fazem quase todos". Ao longo de todo o processo, argumentou ainda, Miguel Macedo "nunca teve uma palavra em público, ao contrário do que é habitual, o que significa confiança na justiça".