Francisco Assis já não vai à Aula Magna do centro-direita

Francisco Assis não vai participar naquela que já é conhecida como a “Aula Magna do centro-direita”. Depois de ter aceitado marcar presença no debate organizado pelo MEL – Movimento Europa e Liberdade, o eurodeputado socialista decidiu declinar o convite depois de o encontro ter sido retratado como uma plataforma para lançar as bases de uma alternativa à ‘geringonça’.

Numa nota enviada a Paulo Carmona, fundador deste movimento, e a que o Expresso teve acesso, Francisco Assis explica que os pressupostos que o levaram a aceitar o convite foram "drasticamente alterados nos últimos dias", seja pelas notícias que vieram a público, seja pelas "declarações proferidas pelo próprio presidente do movimento organizador".

"Teria todo o gosto em participar no debate aberto, plural e alheio a qualquer tipo de preocupação político-partidária sobre o importante tema do futuro da Europa que me foi proposto. Não posso, como é por demais evidente, participar num encontro que passou a ser publicamente anunciado como uma espécie de ‘estados gerais’ do centro-direita, tendo em vista a afirmação de um projecto alternativo de poder", explica Assis.

Nessa mesma nota, o eurodeputado dá conta de que não faz parte "do centro-direita português" e que nunca renegou a sua "condição de homem da esquerda democrática e de militante do PS". "Como tal, uma eventual participação minha num evento com as características agora publicitadas só poderia ser entendido como um ato de pura esquizofrenia política."

Inicialmente, também António José Seguro tinha sido dado como certo no debate, mas o ex-líder socialista acabou mais tarde por esclarecer que não vai participar nesta iniciativa. De acordo com o “Observador”, o deputado Paulo Trigo Pereira, outro dos socialistas convidados para o certame, também decidiu cancelar a sua presença. Até ao momento, Luís Amado, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, é o único membro da família socialista esperado neste debate.

Assunção Cristas, Adolfo Mesquita Nunes e João Gonçalves Pereira (todos do CDS) e Luís Montenegro, Miguel Morgado, Pedro Duarte e Miguel Pinto Luz (todos do PSD e críticos de Rui Rio) não vão faltar à chamada. Pedro Santana Lopes, agora como líder do Aliança, também é outro dos protagonistas, assim como Luís Marques Mendes, num encontro em que o grande ausente é mesmo Rui Rio.

Esta espécie de estados-gerais de centro-direita (e de oposição à ‘geringonça’) vai decorrer a 10 e 11 de janeiro na Culturgest, em Lisboa.