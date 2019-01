“Incúria” do Estado nas reformas de emigrantes, a nova causa da Aliança

A Aliança tem um novo vídeo no Youtube, desta vez para denunciar a situação de emigrantes portugueses no Luxemburgo que estarão impedidos de receber a reforma a que têm direito por responsabilidade das instituições portuguesas.

A porta-voz é Rosário Águas, ex-membro dos Governos de Durão Barroso e de Santana Lopes, na altura pelo PSD, e atual militante da Aliança. "Parece mentira, mas não é. É o estado a que o nosso Estado chegou. Uma máquina trituradora de impostos que não consegue retribuir os mais elementares direitos", ouve-se no vídeo, que denuncia a situação de "muitos emigrantes portugueses no Luxemburgo que estão impedidos de receber a sua reforma por incúria do Estado português".

"São portugueses que partiram há 20 ou mais anos à procura da vida que o país não lhes conseguia oferecer e que tendo reunido todas as condições para aceder à reforma ficam dependentes da emissão de um certificado pelas instituições portuguesas", explica Rosário Águas, "o conhecido certificado E305".

Segundo as informações difundidas no vídeo da Aliança, "a Segurança Social arrasta estes processos durante meses e nalguns casos anos, retardando a emissão do certificado sem o qual não têm direito à reforma, paga pelo Governo do Luxemburgo".

"A Aliança não se conforma com esta situação e assume esta causa", concluem, acrescentando mais uma achega para o dossié das falhas do Estado. À espera de Marcelo?