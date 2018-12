Marques Mendes: regimes diferentes para professores "é inconstitucional"

Carreiras com critérios diferentes nos Açores, na Madeira e no Continente viola a Lei Fundamental, diz o comentador. Mendes acha que Marcelo vai promulgar o decreto do Governo que chegar a Belém.

A existência de três regimes diferentes para a carreira dos professores no Continente, na Madeira e nos Açores, pode originar "um berbicacho" no futuro. Luís Marques Mendes disse este domingo no comentário habitual na SIC, que pode estar a ser violada a Lei Fundamental: "Acho que é inconstitucional. Não é possível nestas matérias haver dois ou três regimes diferentes, uns professores de segunda e outros de primeira".

Quanto ao veto do Presidente da República ao decreto que devolvia aos professores parte das reivindicações - apenas dois anos, nove meses e 18 dias -, o comentador considerou que "vetar era óbvio porque senão seria estar a desrespeitar uma decisão da Assembleia da República", uma vez que o Parlamento incluiu no Orçamento do Estado uma norma (aprovada com os votos contra do PS), que obriga o Governo a voltar a negociar com os sindicatos dos professores.

Para Marques Mendes, o Governo "foi precipitado" quando decidiu avançar com o decreto. "O Governo convenceu-se que o Presidente é um avalista, um notário. O Presidente tem apoiado o Governo em muitas situações , mas não é um avalista".

Partindo do princípio que os partidos de esquerda querem usar esta questão a seu favor na campanha eleitoral, o ex-líder social-democrata acha que o Governo devia ceder. "Que o Governo e os sindicatos se deixasse de teimosias e aproximassem posições. O Governo devia ir mais longe e aceitar mais uns anos". Mas também os sindicatos: "Devia haver bom senso. Uma negociação é uma cedência de parte a parte".

Depois do proceso negocial, afirmou o analista, "o Presidente tem de promulgar o decreto".