Aos seus lugares... como os líderes abriram a campanha com mensagens de Boas Festas

Tudo preparado. Discuros calibrados. Fase de aquecimento. Todos alinhados na casa partida. Está aberta a época pré-eleitoral. Se dúvidas houvesse, as mensagens de Natal e de Ano Novo dos líderes dos principais partidos políticos deixaram claro que teremos cerca de dez meses de campanha até às legislativas. Get ready...

O tom dos líderes políticos foi, como não podia deixar de ser, focado nos votos que ambicionam para outubro, o que significou marcar as devidas fronteiras entre o que cada um quer para o país, o tom do discurso e o tipo de mensagem que querem passar nos próximos meses.

A época eleitoral começou tão cedo que o Presidente da República já alertou para este arranque prematuro da campanha num artigo publicado no Jornal de Notícias, onde falou de "uma corrida contra o tempo": só falta saber o que ele próprio dirá na mensagem de Ano Novo, no primeiro dia de 2019.

A campanha está lançada e os ingredientes são estes:

Costa humilde e moderado pisca o olho à esquerda e à direita

O primeiro-ministro e líder do PS começou por fazer o elogio da obra feita pelo seu Governo: "pela primeira vez desde o início do século a nossa economia cresceu mais do que a média europeia, reduzindo fortemente o desemprego, permitindo-nos ter, finalmente, contas certas e melhorar a vida da maioria das famílias."

Mas admitiu que o trabalho ainda está por acabar, mostrando assim a necessidade de ter o voto dos portugueses (sem ser explícito): “Ainda temos muito para continuar a melhorar.” E tentou que apesar de mostrar números positivos, não parecesse arrogante: ""Eu não me iludo e não nos podemos iludir com os números."

Manteve grandes bandeiras de esquerda e assumiu que ainda há muito para fazer: "Temos de continuar a melhorar os rendimentos e a dignidade no trabalho, aumentar o investimento na educação, na formação ao longo da vida, na criação cultural e científica, na inovação". Mas também apontou para a direita, identificando, no fundo, o que distancia o PS dos restantes partidos da 'geringonça'. A saber: o compromisso com a Europa, a necessidade de rigor nas contas públicas e algumas notas mais à direita, com a preocupação do apoio ao investimento das empresas a marcar presença nesta mensagem de Natal. "Temos de continuar a criar condições para termos empresas mais sólidas (...), criando mais postos de trabalho, mais estáveis e melhor remunerados", referiu.

No seu espaço de comentário na SIC deste domingo, Marques Mendes comentou precisamente a mensagem de Costa que considerou ter sido "iminentemente política". "Foi um discurso de pré-campanha eleitoral", acrescentou. Marques Mendes assinalou ainda algumas diferenças no discurso e postura do primeiro-ministro. Por um lado, a tal tentativa de atrair eleitorado quer de centro-esquerda, quer de centro-direita, de forma "muito moderada, ao centro".

Depois "menos arrogância, muita humildade". Para Marques Mendes, Costa é "pragmático" e face, às muitas críticas de que tem sido alvo quanto ao modo como se dirige ao país, nomeadamente em momentos delicados, "corrigiu o tiro".

Rui Rio ao ataque com falhas do Estado

"Não me recordo da segurança ter falhado tanto aos portuguesas como em 2018, e como já tinha falhado em 2017", disse o líder do PSD na sua mensagem de Natal. E elencou os vários casos que mais têm ensombrado a governação socialista: Tancos, a queda da estrada de Borba, os incêndios, o atraso no socorro ao helicóptero do INEM ou mesmo o acidente com um eléctrico em Lisboa".

Tudo para concluir que "o Estado não foi capaz de garantir, como deve garantir, a segurança das pessoas".

Contrariando as críticas internas de que não faz oposição, Rui Rio acusou também o Governo de ter falhado em bandeiras tradicionalmente "de esquerda", caso de tudo o que diz respeito à área social. Falou do estado do Serviço Nacional de Saúde, da Educação e das rendas elevadas que os estudantes universitários são forçados a pagar e do salário mínimo por estarem a ser beneficiados os trabalhadores do sector público face ao privado.

Bloco diz ter feito tudo o que podia e pede "força"

O Bloco de Esquerda fez questão de dar nota do trabalho feito, e das medidas que foram tomadas por mérito seu. Falou, por isso, da gratuitidade dos manuais escolares, da tarifa social da energia, da concessão de contratos efetivos a muitos precários e das melhorias nas pensões.

Em 2019, Catarina Martins quer avançar com "mais força para garantir o que conta, e o que conta é a segurança das pessoas", seja com pensões sem cortes, transportes públicos em condições, salários decentes ou acesso à habitação. Será também um ano para continuar a proteger Portugal dos mercados financeiros, combater as alterações climáticas e criar emprego.

Não fossem os outros parceiros de 'geringonça' - leia-se, o PS - e muito mais podiam ter feito: "Fizemos tudo o que podíamos fazer com a força que nos deram". Por isso lembram que o ano que aí vem é de decisões importantes. E que se tiverem mais força eleitoral nos próximos meses, conseguirão alcançar mais avanços. Será este um dos principais motes de campanha de Catarina Martins

Jerónimo encosta PS à direita

O líder do PCP, um dos partidos que compôs a 'geringonça' que manteve o suporte ao Governo nos últimos anos, voltou a deixar claro que o PS está no mesmo 'pacote' que o PSD e o CDS. O pacote da "direita" que se subjuga ao que manda Bruxelas e ao que a pertença à Zona Euro impõe.

À semelhança dos seus adversários de luta eleitoral, Jerónimo de Sousa também apresenta o seu acto de contrição, assumindo que "está muito por fazer" e que há grandes "constrangimentos" que, tal como no caso do Bloco, impediram os comunistas de ir mais longe.

Para 2019, lembra que será ano de "opções decisivas" para que possa ocorrer uma "melhoria das condições de vida do nosso povo".

Cristas pede reflexão em mensagem suave

Em campanha praticamente desde o congresso do CDS em março, Assunção Cristas disse - numa mensagem de Natal que não foi de combate politico -, ser tempo de pensar no "que correu menos bem" à medida que nos preparamos para um 2019 que será "um ano de extraordinários desafios".

A líder do CDS-PP falou ainda no facto de este ser um "tempo renascido de esperança para podermos ir mais além nas nossas convicções".

Numa mensagem mais focada na época natalícia, lembrou que há que "olhar para os que passam momentos difíceis e perceber como podemos estar juntos de todos com uma palavra amiga".

Santana não vive no mesmo país que Costa

Mais do que uma mensagem de Natal, as palavras de Santana Lopes, líder do recém-criado Aliança, foram de resposta à mensagem do primeiro-ministro. Acusou António Costa de ignorar os problemas do país: "[Vive] num país diferente" daquele em que eu vivo".À semelhança de Rui Rio, escolheu como alvo as grandes polémicas desta legislatura, caso da "queda de estradas", dos "incêndios do ano passado" e de "casos mais burlescos como o de Tancos". Sublinhou o facto de muitos destes casos terem custado vidas e de serem "factos" e não "fruto do acaso".