O brinde de Natal da Russia Today? Uma miniatura da catedral de Salisbury em chocolate...

Numa clara demonstração de mau-gosto, a prenda faz alusão ao envenamento do ex-espião Sergei Skripal, que não o matou a ele mas provocou uma vítima mortal que nada tinha a ver com o assunto

Uma miniatura da catedral de Salisbury em chocolate. É a prenda que a Russia Today, o equivalente russo da BBC (mas com um grau muito maior de alinhamento com as posições do seu governo), acaba de enviar a "muitos amigos, pares e parceiros na esfera dos media e para além dela", conforme a própria RT explica. Podia tratar-se apenas de uma prenda simpática, não fosse o caso de Salisbury ser a cidade inglesa onde o ex-espião russo Sergei Skripal sofreu uma tentativa de envenamento que quase o matou a ele e à sua filha. O veneno usado, o novichok, uma criação original russa, acabou por fazer uma vítima mortal - uma britânica cujo namorado lhe ofereceu um frasco que tinha retirado do lixo, julgando que continha perfume.

As reações à prenda da RT não se fizeram esperar. Um deputado que representa a área na Câmara dos Comuns. John Glen, disse: "Isto é comportamento bizarro, mas era de esperar". Uma vereadora local considerou o gesto de mau gosto e desrespeitoso, acrescentando. "É muito infeliz alguém ter sequer pensado que isto tinha graça. Uma pessoa perdeu a vida e outras continuam bastante doentes. Entristece-me que tenham feito isto, e a comunidade sentirá o mesmo. Ficará triste e zangado".

A Russia Today não se deixa abalar pelas críticas. "Como organização noticiosa, todos os anos arranjamos presentes que refletem uma ou mais das maiores notícias do ano", explicou, notando que a prenda também faz alusão a uma entrevista "com ressonância internacional" pelo seu próprio editor.

Na entrevista em causa, os dois homens identificados pelas autoridades britânicos como suspeitos do crime apresentavam-se como simples homens de negócios que tinham ido a Salisbury para conhecer a sua famosa catedral. Não tardou até um site de investigação privado, o Bellingcat, revelar as verdadeiras identidades dos dois homens com base em documentos de acesso público. Ambos são membros dos serviços de inteligência militar.

Não muito depois, a direção desses serviços terá sido severamente repreendida por Vladimir Putin. A desastrada operação tornou-se objeto de muitas piadas, e o presidente não terá gostado. Num eco desse humor macabro, agora outro canal russo, o TV Dozhd (TV Chuva), assinalou a recepção do presente. Mostrando uma imagem dele, agradeceu à RT e convidou-a a aparecer lá: "Venham para o chá. Temos medo de o comer sozinhos", disse um apresentador.