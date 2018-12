“Não há risco para a segurança nacional,” diz MNE

Augusto Santos Silva reconhece que a questão do perigo do investimento estatal chinês foi levantada pelos norte-americanos

Se a administração norte-americana está preocupada com os investimentos chineses em Portugal, o ministro dos Negócios Estrangeiros português descansa o aliado transatlântico: “O Governo não considera que deles decorra risco para a segurança nacional”, responde Augusto Santos Silva ao Expresso, referindo-se “à participação de capital de empresas chinesas na EDP(com 30%), na REN (direitos de voto limitados a 25%), no BCP e na Fidelidade”. Segundo o ministro, a mitigação do risco em relação às empresas estatais da China decorre da própria legislação, mas também depende da liderança das próprias empresas. “As leis e os enquadramentos regulatórios vigentes são a melhor garantia para que isso suceda, sendo também importante a atividade e empenhamento das respetivas administrações”.

