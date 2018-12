Malheiro insinua que Campos Ferreira não diz verdadeiras razões para sair de deputado

Salvador Malheiro, vice-presidente do PSD, reagiu este sábado, no Twitter, à entrevista ao Expresso do deputado social-democrata Luís Campos Ferreira, e lançou uma insinuação sobre a saída do seu companheiro de partido do Parlamento: "Poderia ter também dito quais as verdadeiras razões porque sai de deputado. Quais serão?" Contactado pelo Expresso, Campos Ferreira não quis fazer comentários aos tweets de Malheiro.

Muito crítico de Rui Rio, apesar de ter sido apoiante do ex-presidente da câmara do Porto à liderança do PSD contra Pedro Santana Lopes, Luís Campos Ferreira diz na entrevista que se o líder "for autenticamente azelha, não pode ser candidato a primeiro-ministro".

"O azelha não será ele?", questiona Salvador Malheiro noutro tweet, acusando o deputado de estar a ajudar o poder socialista: "Campos Ferreira presta hoje grande serviço ao PS, denotando falta de Ética e Lealdade ao PSD ao qual tudo deve desde 2002. O que vale é que quem decide as eleições é o Povo, e não deputados da AR que nas suas Terras perdem repetidamente eleições."

Entre outras 'farpas', Campos Ferreira, diz na entrevista ao Expresso que Rio não uniu o partido, não conseguiu mobilizar a sociedade porque "ninguém sabe quais são as ideias essenciais do PSD" e "não se afirmou como oposição nem como alternativa". E manifestou apoio a Luís Montenegro como alternativa à atual liderança.

O Expresso contactou Salvador Malheiro, mas não obteve ainda qualquer explicação em relação à sua publicação naquela rede social.