Líder do PSD/Setúbal responde a Malheiro: "Ou se retrata ou deixa de ser vice do PSD"

"Sou azelha, porque não ganho as eleições na minha terra?", escreveu o deputado Bruno Vitorino no Facebook, em resposta a Salvador Malheiro, que criticou os deputados que "nas suas Terras perdem repetidamente eleições".

O tweet de Salvador Malheiro a propósito da entrevista de Luís Campos Ferreira ao Expresso, já está a gerar reações dentro do próprio partido. Bruno Vitorino, deputado e presidente da distrital de Setúbal, respondeu diretamente ao vice-presidente do partido e líder da distrital de Aveiro, no Facebook: "Sou azelha, porque não ganho as eleições na minha terra? Talvez seja. Aqui - no distrito de Setúbal - somos todos. E há muitos anos. Todos os que deram a cara pelo PSD para defender as nossas cores e não à espera de cargos ou benesses. Lá onde é fácil, há muitos. Aqui onde é difícil há poucos, mas convictos".

Bruno Vitorino, que se tem mantido discreto nas lutas internas que têm acossado o PSD, faz uma crítica dura a Malheiro, a ponto de dizer que quem tem este tipo de atitudes não deve ser vice-presidente do partido. "Posso ser azelha, mas ainda consigo perceber que uma equipa numa CPN deve unir, e não dividir. Deve motivar, e não mandar este tipo de bocas arrogantes, descabidas", escreveu o deputado na sua conta de Facebook.

"Ainda mais de quem não conhece o país como um todo. Quem nunca veio ao distrito de Setúbal, ao Alentejo, a muitos concelhos de Lisboa. Quem não conhece a nossa história, a nossa realidade, nem as nossas gentes", escreve. E remata: "Quem diz isto, ou se retrata, ou deixa de ser vice presidente do PSD."

A troca de acusações teve origem num tweet em que Salvador Malheiro reagia à entrevista de Luís Campos Ferreira - que classificava Rui Rio como azelha - e onde escreveu: "O que vale é que quem decide as eleições é o Povo, e não deputados da AR que nas suas Terras perdem repetidamente eleições."