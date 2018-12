Campos Ferreira: “Se Rio for autenticamente azelha não pode ser candidato a PM”

O deputado do PSD Luís Campos Ferreira, dá uma entrevista ao Expresso deste sábado muito crítica para Rui Rio, que apoiara nas diretas contra Pedro Santana Lopes.

"Cheguei ao fim de um ciclo na minha vida parlamentar”, constata Luís Campos Ferreira. “Mas não na minha vida política nem na minha vida pública”, atalha logo depois. Na conversa que manteve com o Expresso a poucos dias da renúncia ao mandato de deputado, marcada para a próxima segunda-feira, último dia do ano, Campos Ferreira deixa claro não só que quer continuar a intervir na vida do PSD, como tem planos para o futuro do partido, incluindo um candidato a líder: “O PSD tem neste momento uma solução interna muito forte para oferecer ao país: chama-se Luís Montenegro.”

Nas diretas de há um ano, Campos Ferreira estava do lado de Rui Rio contra Santana Lopes. Agora, na última entrevista antes de deixar o Parlamento, confessa a desilusão. Mal Rio venceu, escreveu no “Correio da Manhã”, onde é colunista, que o novo líder tinha três tarefas: unir o partido, mobilizar a sociedade e afirmar uma alternativa ao Governo. Passado um ano, considera que Rio falhou. “É evidente que o partido não está unido; até pode ter feito um esforço para mobilizar a sociedade através do Conselho Estratégico Nacional, mas ninguém sabe quais são as ideias essenciais do PSD, porque não passaram; e basta olhar para as sondagens para ver que não se afirmou como oposição nem como alternativa.”

