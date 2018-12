Angelina Jolie vai candidatar-se à presidência?

A possibilidade foi referida, e não rejeitada, durante uma entrevista que a atriz deu num programa da BBC onde foi editora convidada

Angelina Jolie envolvida em política? Talvez mesmo como candidata presidencial? Não era um pensamento que ocorresse espontaneamente até agora, mas uma entrevista que deu à BBC pôs a especulação a correr. Quando o apresentador Justin Webb a confrontou com essas possibilidades, Jolie respondeu: "Se me perguntassem há vinte anos, tinha-me rido. Não sei realmente. Digo sempre que irei aonde for precisa."

A conversa teve lugar no programa de rádio Today da BBC Radio 4 - o mais importante programa político diário no Reino Unido - onde Jolie foi editora convidada. A atriz admitiu não saber se tem características de política, mas garantiu que não tem esqueletos no armário e é muito capaz de aguentar ataques - duas condições essenciais para qualquer candidatura séria.

Rejeitando aquilo a que chamou "nacionalismo estreito", Jolie definiu-se ao mesmo tempo como patriota e internacionalista, rejeitando que "as pessoas sejam encorajadas a pensar que os seus problemas são os únicos com que se devem preocupar" e que os cidadãos do seu país "têm mais valor do que as outras pessoas".

A referência ao atual presidente do Estados Unidos parece óbvia. De qualquer modo, com as seis crianças que já tem (três delas adoptadas), mais a sua carreira de atriz e o seu envolvimento numa variedade de causas, em particular o trabalho como enviada especial do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ela já tem muito que a ocupe. "Para já, vou ficar quieta", disse.