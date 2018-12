Marcelo “saúda a iniciativa do Governo” em pagar indemnização às famílias das vítimas em Borba

O Presidente da República felicitou esta quinta-feira o Governo pela decisão de indemnizar as famílias das vítimas da derrocada de Borba. Numa curta nota publicada na página da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa lembra ainda que a cabe agora à provedora da Justiça a responsabilidade de definir os procedimentos e fixação de montantes.

“O Presidente da República saúda a iniciativa do Governo, decidida hoje em Conselho de Ministros, de proceder à indemnização das famílias das vítimas da tragédia de Borba, através de avaliação a ser estabelecida pela Senhora Provedora de Justiça”, pode ler-se.

Marcelo já havia defendido a urgência de uma solução para compensar mais rapidamente os afetados pelo colapso da estrada. “A responsabilidade própria da administração pública perante os familiares das vítimas”, com o pagamento de indemnizações, é “evidente”. “É o que se chama no Direito uma responsabilidade objectiva, independentemente da outra vertente, que é o apuramento da responsabilidade subjectiva, que é, em concreto, que entidades ou que pessoas poderão ser responsabilizadas por aquilo que aconteceu”, explicou.

Uma solução que, até agora, contrariava diretamente o primeiro-ministro. António Costa sugeriu que não havia “uma evidência da responsabilidade do Estado” neste acidente, uma vez tratar-se de “uma infraestrutura do município” e não da Administração Central.

Ao Expresso, a 15 de dezembro, especialistas em Direito Administrativo defendiam a leitura do Presidente e que, independentemente das responsabilidades que depois sejam apuradas pelas investigações, o Estado tinha a obrigação de compensar as famílias das vítimas.

Só esta quinta-feira, o Governo aprovou uma resolução que estabelece os procedimentos para a atribuição das compensações às famílias das vítimas, reconhecendo que também pode haver responsabilidade do Estado na tragédia de Borba.

Num comunicado do Conselho de Ministros, o Governo admite que, apesar de o relatório preliminar da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território apontar "responsabilidades claras a entidades terceiras", a "Administração central poderá não ter prosseguido de forma diligente as atribuições de fiscalização da atividade das pedreiras que lhe estão cometidas". Assim, assume o Governo, "não se pode excluir, nesta fase, uma responsabilidade indiciária, concorrente e indireta do Estado, por via da omissão de diligência no exercício dos seus deveres de fiscalização das pedreiras envolventes da estrada municipal".