Governo aprova indemnizações pelas mortes em Borba

O Governo aprovou esta quinta-feira uma resolução que estabelece os procedimentos para a atribuição das compensações às famílias das vítimas, reconhecendo que pode haver responsabilidade do Estado na tragédia de Borba.

Num comunicado do Conselho de Ministros, o Governo admite que, apesar de o relatório preliminar da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território apontar "responsabilidades claras a entidades terceiras", a "Administração central poderá não ter prosseguido de forma diligente as atribuições de fiscalização da atividade das pedreiras que lhe estão cometidas". Assim, assume o Governo, "não se pode excluir, nesta fase, uma responsabilidade indiciária, concorrente e indireta do Estado, por via da omissão de diligência no exercício dos seus deveres de fiscalização das pedreiras envolventes da estrada municipal".

"Para acautelar desde já o ressarcimento pelos danos sofridos, e perante a ausência de qualquer ação por parte das entidades públicas ou privadas imediata e diretamente responsáveis, entendeu-se estabelecer um procedimento extrajudicial, célere e eficiente, para o pagamento das indemnizações por perdas e danos pela morte das vítimas do mencionado acontecimento trágico. Esta decisão não prejudica o apuramento de eventuais responsabilidades relativamente às quais possa vir a ser exercido direito de regresso por parte do Estado", salvaguarda o Executivo socialista.

De acordo com esta resolução do Conselho de Ministros, será agora a provedora da Justiça a "fixar os prazos e procedimentos necessários para requerer a indemnização, e de determinar o montante da indemnização a pagar em cada caso concreto", tal como aconteceu em relação aos incêndios de 2017.

A discussão em torno da responsabilidade do Estado na tragédia de Borba motivou uma troca pública de argumentos entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. A 23 de novembro, o primeiro-ministro sugeriu que não havia "uma evidência da responsabilidade do Estado" neste acidente, uma vez tratar-se de "uma infraestrutura do município" e não da Administração Central. "O Estado é uma pessoa coletiva pública distinta dos municípios. Não me compete a mim estar a apurar se há ou não responsabilidade do município enquanto titular da estrada, mas também não me compete substituir-me ao município em eventuais responsabilidades", argumentou António Costa.

No dia seguinte, Marcelo Rebelo de Sousa, professor do primeiro-ministro quando este estudou Direito na Faculdade de Lisboa, veio a público defender outra leitura. "A responsabilidade própria da administração pública perante os familiares das vítimas”, com o pagamento de indemnizações, é “evidente”, argumentou o Presidente da República. “É o que se chama no Direito uma responsabilidade objectiva, independentemente da outra vertente, que é o apuramento da responsabilidade subjectiva, que é, em concreto, que entidades ou que pessoas poderão ser responsabilizadas por aquilo que aconteceu”, explicou Marcelo.

Os argumentos do Presidente da República parecem ter vingado. Ainda assim, no comunicado divulgado esta quinta-feira, o Governo volta a argumentar que "não competia ao Estado fiscalizar, manter, conservar, reparar ou gerir a EM 255, sendo estas competências exclusivas do Município de Borba, pelo que inexistiam indícios que ao Estado coubesse uma responsabilidade objetiva ou subjetiva emergente da derrocada da referida estrada municipal". Mais: "Não pode, aliás, excluir-se como causa principal da derrocada a atividade das pedreiras adjacentes e a consequente responsabilidade das entidades que as exploram". Os próximos inquéritos serão, por isso, determinantes para o apuramento de todas as responsabilidades.