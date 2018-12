“Um conjunto de fantasias”: a reação do PSD ao discurso de Natal de Costa

Sociais-democratas acusam o primeiro-ministro de incoerência, de privilegiar Porto e Lisboa e esquecer o resto do país e ainda de destruir o SNS e impor a maior carga fiscal da história de Portugal

Numa intervenção “rápida e enxuta” proferida no Porto, André Coelho Lima, vogal da comissão política do PSD, acusou esta António Costa de ter proferido “um conjunto de fantasias e frases que se gosta de ouvir” mas sem aderência à realidade. Em nome da comissão política laranja, o mandatário de Rui Rio nas diretas do PSD pelo distrito de Braga lamentou que o discurso do primeiro-ministro não tenha sido “factual e objetivo”, ao afirmar que Portugal cresceu mais do que a média dos países da UE quando “apresenta o quarto pior PIB da Zona Euro”, atrás da Grécia Eslováquia e Letónia.

“Estranho” é como Coelho Lima classifica a garantia de crescimento prometida por António Costa, criticando o Governo por “só olhar para o presente” em vez de aproveitar as excecionais condições desta legislatura para preparar o futuro. A alusão do primeiro-ministro ao Portugal de “contas certas” foi ainda censurada pelo ex-líder da concelhia do PSD de Guimarães, que advertiu que no período da legislatura em curso a dívida pública cresceu “€20 mil milhões”. “Se isto é que é ter contas certas, o que é ter contas não certas?”, questionou na sede do PSD/Porto.

O vogal da comissão política laranja frisa ser uma incoerência o chefe do Governo falar em maior justiça fiscal numa altura em que os contribuintes se confrontam “com a maior carga fiscal da história de Portugal” e que alguns impostos vão “crescer ainda mais a partir de janeiro”. André Coelho Lima adianta que custou também ouvir António Costa falar de investimento na qualidade dos serviços públicos e apontar como exemplo o SNS e os transportes. “Os portugueses assistem há anos ao desinvestimento e à destruição do SNS”, sublinha, aconselhando António Costa a ter “outro recato e cuidado” quando fala aos portugueses nesta questão.

O primeiro-ministro também não foi poupado na promessa de maior coesão territorial em matéria de transportes públicos, lembrando que a política de transportes mais baratos deste Governo se cinge à Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, quando o resto do país “de norte a sul foi esquecido”. Coelho Lima conclui que António Costa, ao dar como exemplos de investimentos saúde e transportes, não prestou “um bom serviço à qualidade na política”.