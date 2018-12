BE: “Não é bom repetir em 2018 uma frase da direita de 2014”

Para o Bloco de Esquerda, a análise de António Costa sobre grandes desafios “é correta”, mas é preciso “retirar consequências”

O BE considerou que a análise do primeiro-ministro na mensagem de Natal "é correta", mas pediu que sejam retiradas consequências, avisando que "não é bom repetir em 2018 uma frase da direita de 2014" sobre o risco de retrocesso.

"Entendemos que se devem retirar consequências de uma análise correta de dizer que há muitas coisas que precisam de ser melhoradas. Nós estamos de acordo em relação a essas questões que têm que ser melhoradas, mas as consequências têm que vir daí", defendeu a eurodeputada e dirigente do BE, Marisa Matias, em declarações aos jornalistas na sede do BE, em Lisboa, numa reação à mensagem de Natal do primeiro-ministro.

Na mensagem, António Costa defendeu que Portugal virou a página dos anos mais difíceis e está agora melhor, mas tem ainda muito trabalho pela frente, tendo de vencer "grandes desafios" como a demografia e a valorização do território.

Marisa Matias destacou que o primeiro-ministro "falou de risco de retrocesso" e deixou um aviso: "não é bom repetir em 2018 uma frase da direita de 2014".

"O risco de retrocesso que nós enfrentamos é o não crescimento e descorar as políticas públicas. Isso é o verdadeiro risco de retrocesso e por isso, nesse sentido, creio que não podemos, de maneira nenhuma, voltar a soluções que se provaram erradas e que justificaram na altura os cortes permanentes", alertou.

Sobre os "enormes problemas" que Portugal ainda tem pela frente, apontados pelo primeiro-ministro, a eurodeputada do BE lembrou que o partido tem "falado várias vezes em relação" aos mesmos, lamentando que António Costa não retire consequências "na sua totalidade".

"Desde logo não tivemos ainda uma rutura com as políticas de favorecimento do sistema financeiro e basta pensarmos no que tivemos nos últimos anos em relação ao Banif, ao Novo Banco, ao peso dos juros da dívida na nossa economia", criticou.

Por outro lado, segundo Marisa Matias, há "também a questão da obsessão com as metas do défice de Bruxelas".

"Eu creio que é positivo ter o défice baixo, toda a gente se preocupa com a consolidação das contas públicas, mas a verdade é que esta obsessão para ir para além das metas que são estabelecidas é aquela que nos deixa com um défice muito mais preocupante e que nos retira muito mais ao desenvolvimento da nossa sociedade que é o défice social", observou.

O défice social é a "verdadeira preocupação" do BE. "De cada vez que se procura ficar além das metas o que estamos a fazer é desinvestir no nosso país, é não combater com todos os meios a pobreza que ainda existe em Portugal, é não investir no Serviço Nacional de Saúde, é não dar resposta aos cuidadores e cuidadoras informais que não têm ainda nenhuma resposta, é continuarmos a ter políticas que não promovem, por exemplo, a verdadeira coesão territorial, do que o primeiro-ministro falou", lamentou.

A dirigente bloquista quis ainda juntar um terceiro desafio àqueles "que foram elencados pelo primeiro-ministro", ou seja, "uma estratégia para as alterações climáticas".

"Nós não nos iludimos com os números também e não nos iludimos com aquilo que têm sido as políticas sistemáticas de favorecimento do setor financeiro. As nossas preocupações são outras", respondeu ainda Marisa Matias aos jornalistas.

Na tradicional mensagem de Natal, o primeiro-ministro colocou hoje "duas questões essenciais": por um lado, como conseguirá o país dar "continuidade" a um percurso de "melhoria sem riscos de retrocesso"; e, por outro lado, como se conseguirá garantir que "cada vez mais pessoas beneficiem na sua vida das melhorias" que entende terem sido alcançadas.

António Costa procurou salientar a ideia de que não se ilude pessoalmente nem os portugueses se podem iludir com os números.