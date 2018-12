"Não me deixo intimidar por insultos de taberna", diz Marques Medes sobre a queixa do PSD

O ex-presidente do PSD, cujo comentário no Jornal da Noite da SIC do domingo passado levou a uma queixa da direção do PSD, ao dizer que "José Sócrates e Rui Rio são irmãos siameses", esclarece que a comparação não foi "no plano pessoal, mas no plano das ideias"

Marques Mendes, ex-dirigente do PSD e comentador da SIC, desdramatizou no Jornal da Noite deste domingo a queixa avançada pela direção do Partido Social Democrata devido ao seu comentário na anterior edição, de 16 de dezembro, em que defendeu que "José Sócrates e Rui Rio são irmãos siameses".

O ex-dirigente do PSD esclareceu na sua habitual rubrica de comentário que "é mentira dizer que comparei Rui Rio a Sócrates no plano pessoal", frisando que a sua comparação foi "no plano das ideias".

Marques Mendes considerou ainda que a queixa avançada pela direção do PSD "é normal e só valoriza o meu comentário". Referiu ainda perceber os objetivos que estão por trás desta ação do PSD, e que detalhou serem "tentar intimidar ou tentar confundir".

"Não resulta. Eu não me deixo intimidar na base de discursos de taberna", garantiu Marques Mendes no Jornal da Noite sobre a queixa do PSD.

"Há muitos políticos em Portugal, em especial do PSD, incomodados com as investigações do Ministério Público"

Sobre o caso e-toupeira, que envolve o Benfica, Marques Mendes considerou que "não houve uma derrota do Ministério Público, foi uma decisão do tribunal, de acordo com a lei, que deve ser respeitada, todos os dias há decisões de juízes a serem revogadas, o que é um exercício de justiça". E defendeu que devia haver "assessores devidamente qualificados" para explicarem melhor à opinião pública questões que envolvem "uma tecnicidade jurídica grande".

"A justiça não tem de ser legitimada pelo povo, mas tem de ser compreendida pelo povo, sobretudo quando se trata de casos mediáticos", sustentou o comentador.

Interrogado sobre o que vem aí de politização no Ministério Público, Marques Mendes considerou serem "inoportunas" as alterações que estão na calha, "sobretudo num momento em que o Ministério Público está com avaliação positiva na sociedade portuguesa".

"Antigamente só a arraia-miúda era julgada", lembrou Marques Mendes, frisando que o foco se alargou agora a banqueiros ou gestores. "Se o Ministério Público finalmente está a funcionar bem melhor, porque se mexe? Ter mais políticos no Ministério Público significa maior combate à corrupção? Ou é para se protegerem?", questionou Marques Mendes.

Como enfatizou o ex-dirigente dos sociais democratas, "há muitos políticos em Portugal, em especial do PSD, incomodados com as investigações do Ministério Público".