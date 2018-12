Rui Moreira atira-se a Rio: “Não vou entrar em aventureirismos que custariam milhões aos portuenses”

O presidente da Câmara do Porto assegurou aos portuenses, ontem à noite em Assembleia Municipal (AM), que irá cumprir as conclusões do relatório final que escrutinou uma obra na base da escarpa da Arrábida, por respeito à da Comissão de Inquérito, por convicção e em nome da prudência. Segundo o autarca, não existe evidência que tenham existido atos nulos nos licenciamentos do complexo urbanístico em curso, passíveis de embargo, como defendem o PS e o Bloco.

Moreira escuda-se em pareceres emitidos favoráveis ao avanço da construção, antes e depois da sua chegada à Câmara, embora admita que as decisões dos vereadores com o pelouro do urbanismo pudessem ter sido outros. Em resposta ao deputado municipal do BE, Pedro Lourenço, que defende a paragem da obra por estar implantada em terrenos que diz serem do domínio municipal e do Estado, lamenta que se queira confundir a opinião pública “com uma mentira”, evocando uma decisão do ex-presidente do executivo socialista, Nuno Cardoso, no final dos anos 90: “Aqueles terrenos são de privados”, garante, razão pela qual, até prova em contrário do MP ou da IGF, não irá enquanto presidente da Câmara “por uma questão de gosto pessoal ou por submissão a pressões políticas fazer outra coisa” que não seja cumprir a lei.

“Bem sei que pelas declarações de algumas forças políticas e canalhices em redes sociais, há quem me acuse de interesses imobiliários, mas se há coisa que sabemos é que esses interesses imobiliários, e outros que com eles convivem, são quem mais beneficia de atos imprudentes por parte das entidades públicos”, afirma Moreira. Um recado que tem por destinatário, não nomeado, Rui Rio, ao dar como exemplo o acordo do Parque da Cidade, “em que se tentou impedir, por decisão política, construções, que se acabaram por permitir”.

O autarca fez questão de lembrar que, mesmo com o recuo da decisão, pagaram-se €52 milhões de indemnizações e, “pelos vistos ainda se autorizaram construções na escarpa da Arrábida”. Questionando quem pagou a reviravolta política, Moreira respondeu que “pagaram os portuenses à custa de (Rio) rapar no investimento para habitação social e à custa de €10 milhões de capital da empresa municipal das águas do Porto”.

Embora um eventual embargo da obra “só viesse a ter repercussões daqui a vários anos”, o autarca recusa repetir o mesmo “erro” do seu antecessor “e arriscar um duplo benefício para alguns interesses” económicos: “A cidade voltaria a pagar avultadas indemnizações e, no fim, algures, iria ser licenciada outra qualquer construção a título de compensação”. Mais uma bicada ao agora líder do PSD, que a Comissão de Inquérito avança “não podia deixar de saber” da existência de uma contrapartida secreta entre construção na Arrábida e o acordo do Parque da Cidade - ligação negada por Rui Rio -, que levou Moreira a advertir para para não contarem com ele para “parar construções que outros poderiam não ter autorizado, mas que agora estão legalmente previstas”.

Rui Moreira deixa, contudo, a garantia que “parará o dominó de compensações que sai muito caro aos portuenses”, afirmando que que não irá pagar “aventureirismos, nem alistar-se na política de truque”, que o leva a só embargar obras caso o MP ou um tribunal a ordene por eventuais ilegalidades.

Rui Sá afiança que Rio só podia saber de acordo secreto

Uma das intervenções mais duras da noite desta quinta-feira foi proferida por Rui Sá, ao afiançar que Rui Rio “só podia saber” da viabilização de construção na Arrábida como “condição negocial” para os acordos do parque da Cidade. “É evidente que Rui Rio não tem a sua assinatura em nenhum processo, nem a sua impressão digital em nenhum papel, mas, se foi ele que conduziu os acordos do Parque, não me venham dizer que não sabia”, sustenta Rui Sá, interrogando a AM, a título de exemplo: “se há quem duvida que o “príncipe saudita sabia do assassinato do jornalista (Jamal Khashoggi), na embaixada da Turquia, mesmo não tendo a sua assinatura em qualquer documento?”.

Rui Sá, representante da CDU na Comissão de Inquérito que concluiu pela ausência de nulidade de procedimentos administrativos da obra de habitação de luxo em curso na base da escarpa, não deixa, todavia, de questionar a legalidade do acordo do Parque Cidade por dele não figurar a ligação à escarpa no processo enviado, em 2009, ao Tribunal de Contas.

O ex-autarca do Ambiente de Rio em 2002 e deputado municipal conclui que ninguém duvida que a reversão de construção na escarpa e a ligação ao processo do Parque da Cidade “só podia ter sido feita com o beneplácito” do ex-autarca portuense. Rui Sá refere que o hoje presidente do PSD deveria ter assumido na altura que o erário público “não podia pagar tanto dinheiro pelo Parque da Cidade e que, por isso era preciso sacrificar a Arrábida”, alegando que o secretismo da reviravolta à revelia das promessas eleitorais de 2001 terá ficado a dever-se ao facto de o acordo ter sido firmado em julho de 2009, “pouco antes da sua candidatura” ao terceiro mandato autárquico.

PS contra assassinatos políticos

O deputado municipal do PS, Pedro Braga de Carvalho, relator do primeiro relatório da Comissão de Inquérito, chumbado por ter sido divulgado antes de ser apreciado e votado pelo grupo de trabalho, afirmou não alinhar em processos de “assassinatos políticos”, numa alusão ao facto de não ter ficado provado que Rui Rio teve interferência no PIP ressuscitado na Arrábida, após sete anos de litigância judicial para impedir edificações.

Refira-se que o relatório da autoria do PS apontava para uma ligação entre os dois processos da polémica, embora ilibasse o ex-autarca. Com muitos pontos replicados no documento final, o relatório dos socialistas diverge, contudo, nas consequências, ao defender o embargo do projeto de habitação da empresa Arcada, por violar o PDM de 2006 e falta de parecer obrigatório da APDL (Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo), situação que levará o PS/Porto a enviar o relatório para o Ministério Público, decisão também tomada pela maioria independente.

O grupo municipal do BE apresentou, por seu lado, uma recomendação de suspensão imediata da obra, a solicitar à Câmara que reivindique os terrenos indevidamente apropriados na Arrábida e avance com o já pedido inventário do património municipal para “evitar novos casos como o da Arcada ou da Selminho”.

Pelo PSD, a defesa de Rui Rio e o ataque aos independentes coube à deputada que abandonou a Comissão de Inquérito, Mariana Macedo, que frisa que o “relatório minoritário não merece credibilidade”, além de condenar a forma “leviana como foram feitos juízes de valor em relação a Rui Rio”, face às provas dadas “de transparência” nos 12 anos que presidiu aos destinos do Porto.

No final da AM, o PS protestou pelo facto de o relatório não ter sido votado. O vereador do PS e líder da distrital do Porto critica a opção, questionando como está aprovado um relatório não votado. "Talvez porque o grupo de Rui Moreira temesse a votação", diz Pizarro, mesmo que os independentes, CDU e PAN dispusessem de maioria por dois votos.

A polémica acabou por ser breve, já que o PSD e BE - tal como os independentes - entendem que o relatório final já fora por natureza aprovado pela Comissão Eventual de Inquérito.