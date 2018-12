Obras públicas, Trabalho e Saúde. As prioridades de Costa até às eleições

Mais claro não podia ser. António Costa quer ver aprovados até ao final da legislatura o novo Plano Nacional de Infraestruturas, o novo pacote laboral e a nova Lei de Bases da Saúde. Mesmo reconhecendo que há eleições no horizonte, o primeiro-ministro não admite falhas de concentração. “Devemos ter um grande empenho nestes meses finais. Temos uma enorme e exigente agenda parlamentar para desenvolver”, sublinhou.

Num discurso longo e parco em grandes novidades, perante o grupo parlamentar socialista e vários membros do Governo, António Costa aproveitou para piscar o olho ao PSD, voltando a pedir que o plano para as grandes obras públicas seja aprovado “por dois terços” dos deputados eleitos. Para o líder socialista, é urgente um “grande consenso nacional” em torno das futuras infraestruturas, para que o plano seja “coerente e integrado”. “Não queremos um programa de obras públicas do PS”, assumiu o líder socialista.

Um apoio (o do PSD) com que já contou para aprovar na generalidade a nova lei laboral, cozinhada em sede de concertação social e que não contou com a luz verde do Bloco de Esquerda, PCP e de uma ala do PS. Segue-se agora a discussão na especialidade, onde Carlos César, líder parlamentar socialista, já prometeu desenhar entendimentos à esquerda para melhorar a nova legislação. Costa compreende a vontade dos deputados, mas não retira a pressão: “Combater a precariedade laboral tem de ser um ponto de honra do PS”, avisou o líder socialista. Não há margem para recuos.

Com vários membros do Governo a assistir ao momento – Marta Temido (Saúde), Tiago Brandão Rodrigues (Educação), João Gomes Cravinho (Defesa), José António Vieira da Silva (Segurança Social) e Pedro Nuno Santos (Assuntos Parlamentares) –, António Costa deixou para o fim muitos elogios à nova Lei de Bases da Saúde, proposta que o Executivo fez chegar ao Parlamento ainda na última sexta-feira. Para Costa, este novo diploma vem clarificar a relação que o sector público deve ter com o sector privado e social e colocar o Estado como um garante de uma Saúde que deve ser para todos. “É a responsabilidade do Estado de assegurar Saúde para todos. Temos de ter um Estado forte, sólido e eficiente”, rematou o primeiro-ministro.