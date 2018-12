Paula Teixeira da Cruz para Rui Rio: “Se não sabe, não fale”

Paula Teixeira da Cruz não tem papas na língua: Rui Rio está a lançar a "confusão" com a sua proposta para alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), fazendo comparações abusivas e declarações desinformadas. "Se não sabe, não fale", diz a ex-ministra da Justiça. Em causa, a proposta de Rui Rio (nunca discutida com o grupo parlamentar do PSD) para alterar a composição do CSMP, garantindo que os magistrados do MP passem a ficar em minoria, e dando a maioria a membros de indicação política.

Para Teixeira da Cruz, esta proposta abre caminho à politização da investigação, contrariando o percurso feito para reforçar a autonomia e independência do Ministério Público. Em declarações ao Expresso, a anterior ministra da Justiça desmonta o argumento de Rui Rio, segundo o qual não há qualquer risco de politização, pois os juízes já estão em minoria no Conselho Superior de Magistratura (CSM), mas isso não significa uma politização da magistratura judicial.

"Não tem nada a ver, não há comparação possível", responde Paula Teixeira da Cruz, pois há "uma diferença estrutural" que muda tudo: "o Ministério Público é uma magistratura hierarquizada, os magistrados obedecem a ordens da hierarquia, ao contrário dos juízes, que não têm uma hierarquia. O CSM não decide como é que um juiz deve julgar determinado caso, mas no Ministério Público a hierarquia pode dizer quais as investigações que são mais ou menos prioritárias. A diferença está aí, e é enorme."

Teixeira da Cruz lembra que é o CSMP que escolhe o vice-procurador-geral da República, os procuradores coordenadores distritais e o diretor do DCIAP, e fiscaliza a atividade dos magistrados do Ministério Público e, portanto, nomeia os dirigentes que controlam o andamento das investigações. “Quem domina a cadeia hierárquica domina a investigação". Até dá um exemplo concreto: "Lembra-se quando houve uma ordem da hierarquia para os procuradores porem fim a um inquérito?", pergunta, numa referência a um dos episódios mais polémicos da investigação a José Sócrates por causa do licenciamento do Freeport.

Sociedade civil já participa

A antiga ministra do Governo de Pedro Passos Coelho contesta também a ideia, veiculada por Rui Rio, de que esta alteração, pondo os magistrados em minoria no Conselho Superior, é que vai garantir a transparência e a participação da sociedade civil.

"Quando foi feita a reforma do mapa judiciário, criaram-se os Conselhos Consultivos das comarcas, onde a sociedade civil está representada - autarcas, utentes, associações empresariais, etc. Em todas as comarcas há Conselhos Consultivos que interpelam diretamente os órgãos de gestão das comarcas. Isso é que é abrir a Justiça à sociedade civil", diz Paula Teixeira da Cruz. "A abertura à sociedade civil não se faz com mais duas pessoas nomeadas pelos partidos para o CSMP."