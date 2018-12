César mobiliza socialistas para a campanha eleitoral

No encerramento do Congresso da Juventude Socialista, que elegeu Maria Begonha como líder, o presidente do PS pediu a “mobilização de todos”. A campanha das legislativas já começou

O presidente do PS apelou, este domingo, à mobilização dos socialistas para os desafios eleitorais do próximo ano no encerramento do congresso que elegeu Maria Begonha para a liderança Juventude Socialista, realizado no Complexo Municipal de Desportos de Almada, Setúbal.

"O nosso país está melhor, melhora dia a dia, mas estamos a fazer um caminho que ainda está incompleto. E, por isso, para lá da satisfação, o que importa é mantermos a nossa energia, é mantermos o nosso entusiasmo e é contarmos com mobilização de todos", disse Carlos César na sessão de encerramento do XXI Congresso da JS.

Lembrando os desafios eleitorais do próximo ano de 2019, nas eleições regionais da Madeira, para o Parlamento Europeu e para a Assembleia da República, Carlos César apelou à mobilização dos socialistas para "uma grande vitória" e para o "reforço da implantação eleitoral no país".

O presidente do PS, que falava perante centenas de jovens socialistas que elegeram Maria Begonha (com 165 votos a favor, 47 brancos e 16 nulos) como secretária-geral da JS, começou por dizer que a juventude foi muito penalizada pelo anterior governo PSD/CDS.

"Estamos orgulhosos da mudança que fizemos, do tempo de desilusão para este tempo em que exercitamos a esperança", disse. Sobre a geringonça e a próxima batalha eleitoral, César elogiou o "contributo" do PCP, BE e Verdes "para todos estes progressos que alcançámos". "Mas há uma coisa que é preciso que se diga: nem o BE, nem o PCP nem o PEV têm mais ambição do que o PS e Juventude Socialista", concluiu.