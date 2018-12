Presidente vai passar o Natal com crianças do São João

O Presidente da República assumiu, este sábado, que irá passar o dia de Natal com as crianças internadas na ala pediátrica do serviço de Oncologia do Hospital de São João, no Porto. Numa deslocação a Coimbra, Marcelo Rebelo de Sousa foi desafiado pelo presidente da Acreditar, a Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro, a intervir de forma a evitar que aqueles doentes passassem o Natal nos contentores "indignos" onde estão alojados. O chefe de Estado optou por lá ir.

"Aquilo que eu desejo é que nos dê a melhor prenda que podemos ter: que as crianças passem o Natal que não em contentores indignos", lançou João Bragança, o presidente da Associação, citado pela TSF. Em resposta, Marcelo Rebelo de Sousa não hesitou. "O que é que eu posso dizer? No dia 25 de dezembro irei ao Hospital de São João para passar o dia de Natal com as crianças que lá estão".

O Presidente aproveitou a ocasião para elogiar o papel dos voluntários e lembrar que ele próprio fazia voluntariado e só por falta de tempo não o continua a exercer. Perante crianças, pais e amigos da Acreditar, Marcelo Rebelo de Sousa referiu ainda que este "era um Natal especialmente triste" para ele, por ser passado "sem os filhos e sem os netos". "Mas, de repente, encontro aqui filhos e tantos netos que tornam o meu Natal feliz", acrescentou.

O Presidente da República diz que tem de ter um coração enorme, porque no coração dele têm de caber mais de 10 milhões de portugueses que vivem cá dentro e mais de 10 milhões de portugueses que vivem lá fora, refere a notícia da TSF.