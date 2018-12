Paulo Trigo Pereira: “O PS anda distraído e embalado pelas sondagens”

Paulo Trigo Pereira sai do grupo parlamentar do PS com agenda: obrigar os partidos a financiarem think tanks e reformar a lei eleitoral

Foto Marcos Borga

“Não queria falar muito sobre o passado”, diz Paulo Trigo Pereira, à segunda pergunta que o Expresso lhe coloca. A entrevista começa pela sua decisão de abandonar o grupo parlamentar do PS, três anos depois de ter sido eleito como independente nas listas socialistas, uma opção que, explica, “tem a ver com o passado e com o ano que [lhe] resta” como deputado. A decisão, tornada pública há uma semana, pôs fim a uma relação tensa com a liderança da bancada, a começar por Carlos César. Houve convites seguidos de desconvites, pouco espaço de manobra para apresentar iniciativas, propostas recusadas sem justificação, e divergências diversas que se traduziram em muitas declarações de voto e 147 votos desalinhados em relação à bancada: “Agora já não tenho votos desalinhados. Já não vou causar desconforto no PS, nem o PS me causa desconforto a mim”.

