Ministra obrigada a suavizar nova lei da Saúde

O momento era aguardado com expectativa. Pela primeira vez em 28 anos, um Governo estava prestes a aprovar, em Conselho de Ministros, uma nova Lei de Bases da Saúde. Mas não chegou a acontecer. Depois de receber das mãos de Maria de Belém um documento estratégico para um Serviço Nacional de Saúde (SNS) mais atual, Marta Temido, acabada de chegar ao Governo, quis mudar (quase) tudo, limitando o papel dos privados e do sector social na prestação de cuidados à população. O primeiro-ministro não gostou e mandou o documento para trás.

