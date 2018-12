Juristas contrariam Costa: Estado deve pagar indemnizações em Borba

O Estado deve indemnizar as famílias das vítimas de Borba, independentemente das responsabilidades que depois forem apuradas pelas investigações. Esta é a tese de especialistas em Direito Administrativo contactados pelo Expresso, e que vêm confirmar e secundar a posição de Marcelo Rebelo de Sousa e Assunção Cristas, dois defensores de uma solução para compensar mais rapidamente os afetados pelo colapso da estrada. Uma solução que contraria diretamente o primeiro-ministro.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)