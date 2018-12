Greve de 13 dias vai afetar 'raspadinhas'

Ninguém sabe ao certo qual o impacto que pode ter a greve de 13 dias, iniciada este sábado, pelos trabalhadores dos armazéns do departamento da Santa Casa da Misericórdia. Mas uma coisa é certa, se não houver acordo a distribuição das populares 'raspadinhas' pode ter falhas e não haver jogo disponível no mercado.

À TSF, o responsável do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais assumiu que "vão faltar as raspadinhas" nos habituais pontos de venda. E os efeitos da greve "vão começar a fazer-se sentir já na próxima semana".

Alcides Teles, cujo sindicato integra a plataforma da Frente Comum afecta à CGTP, explicou que, na base da greve, estão questões relacionadas com a progressão na carreira, assim como com a necessidade de integração de trabalhadores precários que prestam serviço naquele departamento.

Segundo o Expresso apurou, os trabalhadores grevistas são auxiliares dos armazéns onde o Departamento de Jogos da Santa guarda e distribuiu os cartões dos jogos. O facto de o principal afetado pela paralisação ser a 'raspadinha' tem a ver com questões operacionais: a lotaria do Natal e de Ano Novo já está há muito impressa e distribuída pelo país; o Euromilhões, o Totobola e o Placard são disponibilizados em terminais colocados em cada posto de venda; só mesmo a 'raspadinha' é impressa e distribuída regularmente para venda . Além disso, é dos jogos mais populares e requisitados do País.

Em resposta à greve, a Santa Casa emitiu um comunicado, onde "lamenta a posição intransigente" do sindicato, mantida apesar dos "esforços de negociação" que terminaram ontem mesmo. Apela ainda ao "bom senso" para que a situação se resolva.

A Santa Casa admite ainda "surpresa com esta posição extremada", alegando que algumas das reivindicações colidem com o acordo de empresa assinado em fevereiro de 2017 com todos os sindicatos da instituição.

A Santa Casa sublinha ainda que "não há trabalhadores em situação precária, mas sim colaboradores a termo incerto para o exercício de funções no âmbito de um determinado projeto, conforme previsto no Código Geral do Trabalho".