Líder do PSD/Madeira diz que partidos fragmentados não ganham eleições

O presidente do PSD/Madeira e único candidato à liderança do partido, Miguel Albuquerque, afirmou esta sexta-feira que estruturas partidárias fragmentadas e divididas não ganham eleições nem dão credibilidade à população. "Um candidato só é o sinal de que o partido continua dinâmico, vivo", disse após ter votado para a comissão política e secretariado do PSD, no âmbito das eleições diretas que decorreram entre as 17h30 e as 20h30.

Miguel Albuquerque votou na sede social-democrata de São Martinho, freguesia onde reside, no concelho do Funchal, num sufrágio em que 3.348 militantes estavam em condições de participar.

"Nós somos um partido de mulheres e homens livres. Discutimos os assuntos. Eu sempre fiz questão, na minha liderança, de deixar o caminho aberto para eventuais alternativas", realçou, sublinhando que "ninguém é perseguido nem ostracizado por exprimir a sua opinião". O líder do PSD/Madeira salientou, no entanto, que é necessário "materializar a unidade no terreno", porque "partidos fragmentados, partidos divididos não ganham eleições nem dão confiança nem credibilidade à nossa população".

Miguel Albuquerque, que é também presidente do Governo Regional desde 2015, vincou que os objetivos do partido são "simples", indicando que passam por ganhar as eleições do próximo ano e manter a liderança na Madeira. "Não há outro partido que possa conduzir os destinos da Madeira, no quadro autonómico, de liberdade e de direitos senão o PSD", reforçou, destacando ainda o "passado glorioso", traduzido em 42 anos de governação ininterrupta.

A nova comissão política e o novo secretariado do PSD/Madeira vão tomar posse em 19 de janeiro de 2019, no primeiro dia do XVII congresso do partido, no qual serão depois eleitos os restantes órgãos: a mesa, o conselho de jurisdição e o conselho regional. Da lista para a comissão política fazem parte, entre outros, Tranquada Gomes (atual presidente da Assembleia Legislativa da Madeira) e Pedro Calado (vice-presidente do executivo).

Quanto ao secretariado, Miguel Albuquerque decidiu substituir o seu "braço direito" desde os tempos em que era presidente da Câmara do Funchal, Rui Abreu, pelo deputado e advogado José Prada. "Os quadros do partido são todos importantes", disse, sublinhando que também é preciso "renovar" e "ouvir a experiência", mas realçou que "acima de tudo está o povo madeirense".