BE diz que Alemanha soube mais do que Portugal sobre pagamento ao FMI e exige explicações

O Parlamento alemão terá discutido e votado um documento que continha as condições para o pagamento antecipado ao FMI da dívida portuguesa... condições essas que o Parlamento português continua a desconhecer. A informação enfureceu o Bloco de Esquerda, que se prepara para dar uma conferência de imprensa convocada com urgência e pedir explicações ao Governo.

Numa nota enviada às redações ao início da tarde, os bloquistas adiantam ter tido "conhecimento" de que os parlamentares alemães tiveram acesso, e votaram, um documento sobre o pedido do ministro das Finanças, Mário Centeno, sobre o pagamento antecipado ao FMI – que foi finalizado na semana passada, como o primeiro-ministro anunciou, com pompa, durante o debate sobre o Orçamento do Estado.

A antecipação do Governo, veio Mário Centeno garantir depois em conferência de imprensa, terá poupado ao Estado português cem milhões de euros. No total, o ministro das Finanças assegura que poupou 1,16 mil milhões de euros em juros com os quase 21 mil milhões que pagou ao FMI desde que tomou posse.

Nesse documento, prossegue o Bloco, concretizam-se as condições para o pagamento antecipado da dívida, que são, sublinha, "desconhecidas da Assembleia da República Portuguesa". Por isso mesmo, os bloquistas exigem que o Governo se explique. "Impõe-se, portanto, uma questão de procedimento e respeito pelas instituições democráticas portuguesas", concluem, na convocatória à imprensa.

A informação será detalhada numa declaração feita à imprensa, pelas 17h, pela deputada e dirigente Mariana Mortágua.