Marcelo faz 70 anos. “Agora só falo de anos aos 100”

“50 anos fazem de si um respeitável cavalheiro de meia-idade?”, perguntou-lhe o Expresso em dezembro de 1998, a propósito do aniversário do então líder do PSD. Marcelo Rebelo de Sousa respondeu com “um lugar comum, mas verdadeiro: a nossa idade é a que sentimos, não a que aparentamos”. E falou da genica com que continuava a fazer bodyboard e a jogar ténis “sem risco excessivo”. “Embora algum risco faça sempre parte da minha vida. Na política como no resto”.

Vinte anos depois, na véspera de comemorar os 70, Marcelo continua a tomar banhos de água gelada, seja nas praias fluviais no verão, seja na (sua) praia de Cascais no inverno, mas não quis falar com o Expresso sobre a (sua) nova data redonda: “Tive 'n' pedidos, de jornais, de rádios, de televisões, mas não vou falar. Agora, só falo de anos aos 100”, rematou.

Nunca se sabe como Marcelo passará o dia. Há 20 anos, quando liderava o PSD, apagou as velas em Celorico de Basto, a terra da sua avó Joaquina, com 200 cidadãos locais. Mas este ano, como Presidente da República, não terá agenda oficial, nem a que normalmente é divulgada aos media nem a agenda paralela que Marcelo quase todos os dias arranja para sair à rua e falar do que se fala. Não é público como tenciona comemorar, “talvez com a família”, segundo um assessor.

Na falta de um testemunho do próprio sobre como encara a entrada nos 70, sobretudo a partir do lugar cimeiro do Estado e quando já falta pouco tempo para decidir se se lança num segundo mandato presidencial de onde só sairia perto dos 80, o Expresso foi revisitar as 50 respostas com que, em 98, Marcelo Rebelo de Sousa aceitou corresponder a 50 perguntas do Expresso sobre a chegada à “meia-idade”.

No essencial – a genica, o otimismo da fé, o estadista original, o desgosto pelo descrédito dos políticos, o apego ao jornalismo, a alergia ao “marketing socialista”, a tentação de trocar a política pelo resto e a solidão congénita - Marcelo mudou pouco.

Foto José Carlos Carvalho

O OTIMISMO DA FÉ (NÃO É O “OTIMISMO IRRITANTE”)

“É impensável ser-se cristão e pessimista”, foi a resposta de Marcelo sobre “O que é Deus para si?. “É a grande razão de ser da minha vida, do meu dever de servir os outros e de lutar por valores pessoais e coletivos que representem, de alguma maneira, não a via sacra de que falam os cristãos pessimistas mas o começo da vida eterna, como se impõe a um otimista”. Os três anos que leva de coabitação com António Costa já permitiram ao Presidente da República criticar em público “o otimista irritante” que vê no primeiro-ministro, socialista.

Há 20 anos, o seu olhar já era cáustico sobre alguns tipos de otimismo: “Sob a onda de primeiros-ministros socialistas, peritos em marketing mas sem uma ideia séria acerca da Europa (e do mundo?), viveremos de adiamentos e de egoísmos pontuais. Aos trambolhões”. Mais institucional, o Marcelo Presidente da República não tem feito outra coisa senão pedir ao Governo um pensamento mais sustentado, mais de médio e longo prazo, menos preocupado com a sobrevivência do dia a dia, menos eleitoralista.

rui ochôa

UMA DIREITA COM NEXO

Quando fez 50 anos, Marcelo estava à beira de se aliar a Paulo Portas numa AD de pouca dura mas em que acreditou. Apesar das histórias que já manchavam a sua relação com o então líder do CDS. “Estamos a falar de coisas sérias - disse Marcelo na altura - e não de 'petites histoires', de questões pessoais ou de estado de alma. Os portugueses estão aliás fartos de ver reduzir a política a questões de estado de alma”.

Chegado a Belém, Marcelo Rebelo de Sousa sonhou com uma direita unida que se fosse perfilando na oposição à geringonça de esquerda com que teve que coabitar, mas tem-se cansado de esperar. Nunca perdoou a Rui Rio que este, ao chegar à liderança do PSD, tenha preferido aproximar-se de António Costa em vez de ir falar com Assunção Cristas. Vinte anos depois, Marcelo continua avesso a um Bloco Central e arriscou chamar Santana Lopes para lhe pedir que não deixasse o PSD. A direita fraturada angustia-o.

Foto João Carlos Santos

ESTADISTA À SUA MANEIRA

“A imagem de estadista que tenta transmitir não é alheia à sua natureza?”. A pergunta de há 20 anos não perdeu atualidade. E a resposta também não. “Não tento transmitir imagem diferente do que sou. Sou como sou, penso o que penso (...) e sou particularmente sensível às questões do Estado. E é por isso que como líder do PSD tenho distinguido sempre o que é matéria de divergências Governo-oposição do que é questão de regime”.

Como PR, Marcelo entrou a pedir pactos de regime e entendimentos no que é essencial para reformar o Estado. “Ser-se estadista não é dizer-se o politicamente correto nem posar-se o estadista. É colocar o interesse nacional sempre acima dos interesses pessoais ou partidários ou de grupo. É ter uma ideia para Portugal e não ter medo de desagradar”, lê-se no Expresso de há 20 anos. Talvez isso explique porque é que Marcelo Rebelo de Sousa, tendo definido como prioridade nacional, mal chegou a Belém, manter a estabilidade no país e ajudar ao cumprimento da legislatura para que Portugal fosse saindo da crise, tenha (na ausência de uma oposição de direita), andado, como o acusam, com o Governo socialista ao colo.

Rui Ochôa

MALDITO DESCRÉDITO DOS POLÍTICOS

Se há coisa que não mudou e terá até piorado é o descrédito da classe política, que já em 98 fazia tocar as campainhas no discurso do então líder do PSD. “Devo reconhecer, com pena, que a política não é hoje atrativa para muita gente, a começar nos jovens. Isto é mau, é mesmo muito mau”, dizia Marcelo. E os avisos que deixou continuam na ordem do dia: “Ou damos uma volta à situação, represtigiando os políticos, reformando os partidos, dando primazia aos valores e às ideias sobre os lugares e a carreiras ou muito em breve corremos o risco de a política ficar apenas nas mãos dos que dela precisam para subir na vida”. Os sucessivos casos judiciais envolvendo políticos nas últimas duas décadas são o eco que Marcelo menos esperava ouvir. Agora, a partir de Belém, apenas tem acrescentado uma palavra - corrupção - à lista do que mais temia.

d.r.

COM O OLHO NOS MEDIA

“Hoje o jornalismo é muito diferente”, dizia Marcelo em 1998, referindo-se aos tempos em que ele próprio foi jornalista. Mal ele sabia o que estava para vir. Na altura, o “muito diferente” era “a televisão que esmaga tudo”, “a rádio que sofre com o esmagamento”, e “a imprensa que conhece uma especialização impressionante e positiva”. A formação “específica” dos jornalistas “rejuvenesce e renova uma classe e pode permitir uma reflexão acrescida sobre este já não contra-poder mas verdadeiro poder do Estado”. Que, dizia Marcelo na altura, “tem - e bem - na sua audiência um teste de aceitação social”.

Hoje, com os media em crise financeira profunda e a adaptarem-se a uma revolução devastadora, Marcelo veio pedir apoios do Estado. O pano de fundo que persiste é a não desistência de ser uma voz a falar alto na defesa da independência e valorização dos meios de comunicação social, cuja crise, lembrou, “é uma crise da liberdade, uma crise da democracia”.

Rui Ochôa

A ETERNA TENTAÇÃO DE DESISTIR

“Nunca mentiu? Nem quando disse que não seria líder do PSD 'nem que Cristo desça à Terra?'”. Marcelo respondeu que “no momento em que disse isso (à jornalista Ana Sá Lopes, do Público), pensava isso mesmo. E disse-o com aquela expressão perentória para me limitar a mim mesmo perante as solicitações e as pressões da altura”. Parece mentira mas quem melhor conhece Marcelo Rebelo de Sousa acha que é verdade: ele hesita, tem muitas dúvidas e uma espécie de tentação de desistir antes de avançar.

A verdade é que, quase desde que chegou a Belém, o Presidente vai alimentando o tabu sobre se se recandidata ou não. Umas vezes parece que sim, outras parece que não e, em privado, já confessou a tentação de se libertar para outras vidas. “Só mais tarde, face ao panorama concreto do partido e do país, senti que não avançar seria uma cobardia”, respondeu ao Expresso há 20 anos. No verão de 2020, quando diz que anunciará se é não recandidato, é provável que a sua resposta não seja muito diferente.

SOLITÁRIO, ‘AS USUAL’

Marcelo Rebelo de Sousa tem a fama e o proveito dos solitários e a sua equipa no palácio de Belém que o diga. Trabalhar com o atual Presidente da República é um permanente sobressalto, porque Marcelo quase se basta a si próprio, nas questões jurídicas, nas questões internacionais, nas questões políticas, na relação com os media, a chegar ao povo, e na forma, imprevisível e nem sempre partilhada, como se gere no dia a dia. Faz parte dele e não lhe custa. “Há a solidão que não custa”, dizia, nas velhas respostas ao Expresso. “Por exemplo, nos momentos de decisão política, naqueles momentos em que essa solidão é inevitável. O líder não pode delegar em ninguém”. Marcelo reconhecia, no entanto, outra solidão mais difícil: “Quando os outros não compreendem o que para mim é uma evidência”. Ainda há pouco tempo, quando fez um discurso a alertar para o crescente risco dos populismos, o primeiro-ministro disse ter dificuldade em perceber “estes discursos modernos” do Presidente. “Não compreendem ou levam anos a compreender”, reconhecia Marcelo em 1998. “Durante esses anos é preciso explicar sempre que só é preciso esperar para ver”.

Parabéns, Presidente!