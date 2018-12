Comissão de Inquérito à Arrábida reduzida a metade. Bloco de Esquerda foi o último a bater com a porta

O Bloco de Esquerda (BE) optou, esta terça-feira à noite, por seguir as pisadas do PSD e PS e abandonar o grupo de trabalho que escrutina eventuais ilegalidades na construção de um imóvel de habitação de luxo na base da escarpa da Arrábida, no Porto. O grupo municipal do Bloco justifica o abandono do seu representante, o deputado Pedro Lourenço, por “recusar ser cúmplice de um relatório feito à medida de Rui Moreira”.

O Bloco adianta que no decurso dos trabalhos da Comissão foi possível “evidenciar-se não só a relação entre a aprovação do projeto da Arcada e os acordos do Parque da Cidade”, em 2009, como identificar “ilegalidades, de diferente gravidade e natureza, praticadas durante os mandatos de Nuno Cardoso, Rui Rio e Rui Moreira”. Ainda que afirme ser lamentável a divulgação antecipada da proposta de relatório da Comissão, da autoria do relator do PS, Pedro Braga de Carvalho, o BE que tal nunca “poderia servir de pretexto para o grupo político de Rui Moreira impedir a discussão e votação” do referido relatório.

Em comunicado, o Bloco adianta que, embora discordando de algumas conclusões do relator socialista, tratava-se de um documento “sério e bem fundamentado”, razão pela qual não poderia aceitar o afastamento do representante do PS, eleito por unanimidade, “através da maioria” independente, ou que tal proposta de relatório final “fosse deitada ao lixo, sendo elaborado um novo a partir do zero”.

O BE manifesta-se ainda contra a prorrogação, “sem fundamento válido”, dos trabalhos da Comissão, atitude que titulam de estranha, dado essa hipótese ter sido descartada na semana passada, quando o Pedro Lourenço propôs a audição de mais personalidades antes da elaboração do relatório final, entre as quais Manuel Teixeira, antigo chefe de gabinete de Rui Rio.

“Face à tentativa de o grupo de Rui Moreira ganhar tempo para fazer novo relatório à medida do seu executivo e ilibar o atual presidente da Câmara das suas responsabilidades quanto à aprovação da obra na escarpa da Arrábida”, o Bloco apela a que a Câmara do Porto atue perante as “irregularidades e o atentado urbanístico em curso na escarpa da Arrábida, sem se escudar na Comissão para justificar a sua inoperância”.

Em abono da verdade, independentes pedem divulgação de gravação

Após o 'Porto, o Nosso Movimento' ter censurado, ontem, o relator do PS, Pedro Braga de Carvalho, por se ter prestado ao serviço “de tentar fazer passar por relatório final” da sua autoria, sem que os restantes membros da Comissão o tivessem lido ou votado, a associação independente reitera que este comportamento “desleal e anti-democrático” levou vários membros do grupo de trabalho a questioná-lo publicamente e “também, pelo que se sabe, em plena comissão”.

“Pedro Braga de Carvalho abandonou então os trabalhos, não por acaso imitando o PSD, e desertando ao ser questionado. E não explicou como apareceu o falso “relatório final” na Agência Lusa”, refere ainda a associação afeta a Rui Moreira, crítica da “deslealdade e falta de cultura democrática” do PS no processo. Os independentes não poupam ainda, em comunicado desta quarta-feira, Manuel Pizarro, vereador da Câmara do Porto “e líder local do partido de Braga de Carvalho, a fazer afirmações escritas que ferem a verdade”.

“Pizarro não assiste há muitos meses a qualquer sessão pública da Assembleia Municipal. Faltou, por consequência, à sessão onde foi discutida e aprovada a constituição da comissão. Mas escreve, acusando de forma pouco ética, sobre o que lá se passou e a que não assistiu”, refere o comunicado. Para esclarecer a verdade a dignidade das pessoas envolvidas, o 'Porto, o Nosso Movimento' anuncia que pedirá ao presidente da Assembleia Municipal que, com autorização unânime dos membros da comissão, divulgue o registo áudio da sessão em que Braga de Carvalho se demitiu, “incluindo a parte em que pede para que seja apagado”.

Guerra de comunicados

A Comissão Política do PSD/Porto, o primeiro partido a bater com a porta à Comissão de Inquérito em protesto pelo convite a Rio para testemunhar no processo, alega que ontem a politica autárquica da cidade atingiu um novo patamar que ficará para a história do município como um dos períodos “mais tristes da democracia na Invicta”, numa alusão ao facto de também o PS e BE terem abandonado o inquérito em curso.

“Na perspetiva do PSD, os três partidos podem ter visões diferentes sobre as responsabilidades políticas que estão na base da viabilização das construções em curso e previstas para a zona da Arrábida, mas partilham uma mesma vontade de busca da verdade e de procura de soluções legais que levem ao embargo da obra atualmente em curso na escarpa da Arrábida”, refere o líder concelhio laranja Hugo Neto.

Para o PSD/Porto, a Comissão Eventual criada pela Assembleia Municipal do Porto é hoje o reflexo e imagem da própria governação da cidade: “Um a Comissão dirigida de forma altamente autocrática, com permanentes fugas de informação que visam procurar ludibriar os portuenses e com recurso às piores práticas de condicionamento e coação de funcionários municipais com vista a criar uma cortina de fumo sobre os interesses imobiliários que condicionam a governação da cidade”.

O partido recorda ainda que sempre pretendeu que a Comissão Eventual tivesse âmbito mais alargado – quer âmbito temporal – de forma a poder analisar a titularidade dos terrenos envolventes da Ponte da Arrábida, nomeadamente “o estranhíssimo processo de usucapião decorrido em 1996 e que precedeu a aquisição de parcelas de terrenos pela Imoloc”. Além, deste processo, o PSD sustenta que também pretendia que todos os processos urbanísticos em curso e previstos naquela zona pudessem ser escrutinados e não apenas o processo da Arcada, propostas que a Mesa da Assembleia Municipal do Porto não aceitou por não constarem da ordem dos trabalhos no dia da assembleia votou a criação da Comissão de Inquérito.

O PSD/Porto conclui que o Movimento Rui Moreira “ultrapassou o grau zero da política, mentindo, deturpando, ameaçando e procurando condicionar tudo e todos de forma a construir a sua versão da história”, salientando que o que não pode deixar de surpreender “é que a CDU aceite ser muleta deste tipo de atuação”.

Segundo apurou o Expresso, os trabalhos da Comissão de Inquérito, reduzida aos representantes do PAN, CU e independentes, vão continuar nos próximos dias, devendo o relatório final ser apresentado na Assembleia Municipal do próximo dia 20 de dezembro.