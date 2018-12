"Era evidente que o PSD e PS iriam, mais cedo ou mais tarde, boicotar a Comissão de Inquérito", garante a CDU

A CDU critica socialistas por fazerem-se de vítima e tentarem sacudir a “água do capote” no caso da escarpa da Arrábida. Conclusão do relator do PS de que o ex-presidente da autarquia, Rui Rio, não conhecia o processo é precipitada, dizem

A CDU – Coligação Democrática Unitária - critica duramente o abandono do PS da Comissão Eventual de Inquérito, cuja participação nos trabalhos, à semelhança do PSD, “mais tarde ou mais cedo, iriam tentar boicotar, inventando pretextos à medida que se obtivessem informações sobre o processo, pondo a nu as responsabilidades dos eleitos desses partidos ao longo dos anos” nos executivos municipais.

Em comunicado, a CDU avança que, hoje, sabe-se que o processo da Arrábida esteve, por alturas da aprovação do seu PIP (Pedido de Informação Prévia) de 2009, “umbilicalmente ligado ao processo do Parque da Cidade”, razão pela qual, recordam os comunistas, advertiram, a 30 de setembro, que seria seria difícil aos dois “partidos que tiveram intervenção no caso participarem nesta Comissão com o objetivo de esclarecer a verdade”, em vez de “procurarem escamotear” as suas responsabilidades.

A CDU critica não só o abandono do representante do PS da Comissão de Inquérito, mas também a anterior saída do PSD, que a pretexto de um convite ao então presidente da Câmara para prestar esclarecimentos, abandonou a Comissão. A este propósito, a CDU refere que o convite ao ago líder do PSD apenas foi decidido “quando os seus vereadores do Urbanismo informaram que os processos jurídicos não eram da sua responsabilidade mas sim dos serviços jurídicos sempre tutelados diretamente por Rui Rio”.

Sobre a destituição” do relator do PS, Pedro Braga de Carvalho, na reunião da Comissão na noite desta segunda-feira, a Coligação adianta que é prática corrente, em quaisquer comissões parlamentares, o relator apresentar uma proposta de relatório que, depois, “será apreciada, alterada, aprovada ou rejeitada” pelos membros da comissão: “Só a partir desse instante se transformam em decisões da comissão, podendo haver declarações de voto a explicar o posicionamento de qualquer membro sobre qualquer ponto”.

Para a CDU, o problema é que o PS, entregando a proposta de relatório à comunicação social - “antes de a mesma ter chegado ao conhecimento de todos os membros da Comissão e violando grosseiramente a decisão de confidencialidade a que toda a Comissão se obrigou” - quis, “antidemocraticamente, impor as suas conclusões àquelas que a Comissão viesse a tirar”, comportamento que é titulado ainda de “reprovável”.

Independentemente de a CDU discordar de partes significativas do seu conteúdo, a CDU diz que o relatório do relator do PS é legítimo, não podendo é o partido “fazer-se de vítima quando foi o seu desqualificado comportamento que procurou impor conclusões, manipular a comunicação social, enganar a opinião pública e sacudir a “água do capote” das responsabilidades que, como partido, tem em todo este vergonhoso processo”.

Segundo a CDU, representada na Comissão de Inquérito por Rui Sá, antigo vereador do Ambiente no primeiro mandato de Rio na Câmara do porto, face aos elementos já conhecidos, a “conclusão” de que o ex-presidente da autarquia “não conhecia o processo é precipitada, não deixando de ser curiosa esta sintonia do Bloco Central de interesses na tentativa de salvaguardar Rui Rio”.

Recorde-se que o líder do PSD desmente ter tido conhecimento da conexão entre o processo da Arrábida e o acordo final do Parque da Cidade, ligação que afirma ser “uma ficção com objetivos político-partidários”.

Apesar das desistências dos dois partidos, a CDU reafirma o seu empenhamento na prossecução dos trabalhos da Comissão Eventual até ao integral cumprimento do mandato que lhe foi conferido pela Assembleia Municipal Porto, sem se deixar “condicionar por manobras que mais não visam do que impedir o cabal esclarecimento da verdade”.