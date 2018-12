Depois do PSD, socialistas abandonam Comissão de Inquérito à escarpa da Arrábida

Após a representante do PSD, Mariana Macedo, ter abandonado a Comissão Eventual de Inquérito que escrutina a reversão de construção num terreno na base da escarpa da Arrábida, no Porto, o PS também optou, esta segunda-feira à noite, por bater com a porta, indignado com o afastamento do relator "rosa", Pedro Braga de Carvalho, cujas conclusões foram divulgadas sem serem analisadas e aprovadas pelos restantes membros da Comissão.

Em comunicado, o PS justifica a saída do grupo de trabalho com a atitude dos independentes, acusados de usarem a sua posição maioritária na Comissão Eventual de Inquérito ao processo da Arrábida para “se recusarem a discutir o relatório” proposto pelo relator socialista. “Adicionalmente, o Grupo Municipal de Rui Moreira propôs a destituição do relator, atitude inédita de intolerância e perseguição política”, refere o PS, que recorda que o deputado municipal Pedro Braga de Carvalho tinha sido designado relator por unanimidade.

Perante a recusa do Grupo Municipal de Rui Moreira em debater “ou sequer votar o relatório e face à proposta ultrajante de demissão do relator,” o PS abandonou os trabalhos da Comissão, sustentando que o relatório produzido é um documento “sério e rigoroso, que espelha de forma objetiva e factual as conclusões dos trabalhos desenvolvidos ao longo das últimas semanas”, após audição de 11 personalidades e de uma análise crítica a centenas de documentos.

Para os socialistas, .não aceitar sequer debater o relatório revela “insegurança e ausência grave de espírito democrático numa questão que é demasiado séria para ser tratada como um lamentável jogo político”. O PS recusa o fundamento invocado pelos independentes para a destituição do relator – a divulgação do relatório antes de o mesmo ter sido votado –, alegando que “que é apenas um pretexto para fugir ao debate suscitado por um documento cujas conclusões, ao que parece, causam grave incómodo ao presidente da Câmara”.

Entre as conclusões do contestado relatório, é referido que a Câmara Municipal do Porto deve ponderar declarar a nulidade do licenciamento, daí resultando o embargo da obra em curso junto à ponte da Arrábida, além de dar “por verificada a existência de uma relação entre a aprovação do PIP de 2009 e a celebração dos Acordos do Parque da Cidade de 2008 e 2009”.

O relatório considera ainda que o processo e a documentação analisada na Comissão de Inquérito devem ser remetidos ao Ministério Público, para averiguação de eventuais ilícitos criminais.

“Chapelada desmascarada”, dizem independentes

A associação 'Porto, o Nosso Movimento' também reagiu, esta terça-feira, “à deserção do deputado”, sustentando que o PS saiu pela porta pequena, após “ter tentado passar como final um relatório cujas conclusões só ele apurou, sem acordo de nenhum dos membros da Comissão”. O movimento independente afirma que a “chapelada foi desmascarada” e que decisão de saída da Comissão confirma o “ensaio de bloco central em curso no Porto, denunciada por Rui Moreira na noite eleitoral”. Refira-se que o PSD deixou os trabalhos há três semanas em protesto pela chamada de Rui Rio à Comissão e pela “tentativa de chicana política” em relação ao líder do PSD.

A associação cívica afeta a Rui Moreira refere, em comunicado, que o PS de Manuel Pizarro “já tinha anunciado conclusões com base em pareceres nunca exibidos e que agora Braga de Carvalho reconheceu não existirem”.

O presidente da Assembleia Municipal e da Comissão Eventual de Inquérito já tinha lamentado, na segunda-feira, que a proposta de relatório sobre o caso em análise tenha sido divulgada, sem que o grupo de trabalho tenha debatido e votado as conclusões, razão pela qual sustentou que as conclusões de Pedro Braga de Carvalho “tiveram como únicos objetivos confundir a opinião pública, descredibilizar e condicionar os trabalhos da Comissão”.

No relatório da sindicância à construção de um de um prédio de habitação em curso na escarpa junto à Ponte da Arrábida, Braga de Carvalho defendeu que seja declarado nulo um deferimento de 2009 “e os atos seguintes que viabilizaram uma obra privada na escarpa” da Arrábida. Segundo a Lusa, o documento defendia o reconhecimento de “uma relação” com o acordo do Parque da Cidade, mas sem “intervenção” de Rui Rio.

O relatório apontava para vários fundamentos legais para a autarquia “ponderar seriamente declarar a nulidade do deferimento do PIP (Pedido de Informação Prévia de 13 de fevereiro de 2009”, no segundo ano de mandato de Rui Rio na Câmara do Porto, por “estar em causa uma construção 15% superior” à que recebeu luz verde da autarquia em 2002”, viabilizada pelo antigo autarca socialista Nuno Cardoso.

Embora o relatório do deputado do PS concluísse que a principal motivação política do PIP relativo à escarpa foi “a de que o seu deferimento era condição negocial para a assinatura dos acordos judiciais e extrajudiciais do Parque”, indicava ainda que o atual líder do PSD e ex-presidente da autarquia não teve “qualquer intervenção na matéria”.

O líder da Comissão de Inquérito esclareceu, contudo, que a proposta de relatório apenas vinculava o autor da mesma e não podia ser confundida com a posição da Comissão. Pereira Leite afiança mesmo que “a maioria dos membros da Comissão, pelos contactos já estabelecidos, não se revê em muitas das conclusões e considerações da proposta de relatório”.

Embora Miguel Pereira Leite refira que a situação “é lamentável”, a Comissão vai continuar os trabalhos, conforme mandatada pela Assembleia Municipal no início de outubro. A conclusão dos trabalhos estava prevista para esta terça-feira, mas o Expresso apurou que o prazo poderá ser prolongado, não só devido à necessária substituição do relator, como pelo facto de ter ter sido enviado à Comissão um documento de uma ex-jurista da Câmara do Porto sobre um parecer externo pedido, alegadamente, para sustentar a reversão do PIP do vereador do pelouro do urbanismo Lino Ferreira a favor da Arcada em 2009, chumbado pelo primeiro detentor do pelouro da era Rio, em 2002, Ricardo Figueiredo.

O parecer do jurista Pedro Gonçalves só terá entrado do departamento jurídico do município a 29 de julho 2009, quando, segundo fonte da Comissão, Lino Ferreira terá dito no seu depoimento que baseara o despacho do PIP que devolvia capacidade construtiva na base da escarpa, de fevereiro de 2009, nesse alegado parecer.

A construção de um prédio de oito andares de habitação de luxo na escarpa está em curso desde o início do ano, enquanto a segunda fase da obra, de 16 pisos e 43 fogos, ainda aguarda alvará.

Os trabalhos da Comissão de Inquérito prosseguem esta terça-feira ao fim da tarde, apenas com os representantes do 'Porto, o Nosso Partido', da CDU, do BE e PAN.