Cristas diz que diferendo do Governo com bombeiros é “mais um caso de incompetência”

A líder do CDS considerou esta segunda-feira em Leiria que o diferendo entre o Governo e os bombeiros é "mais um caso de incompetência" e é "muito preocupante".

"Este é mais um caso em que o governo mostra incompetência, incapacidade e arrogância, o que depois dificulta muito a vida e encontrar as soluções para o nosso país", sustentou Assunção Cristas à margem da participação num debate do Parlamento dos Jovens, realizado no Colégio Conciliar Maria Imaculada (CCMI), em Leiria.

A presidente do CDS-PP considerou ainda "muito preocupante" a falta de entendimento entre as duas partes, reforçando que a "falta de diálogo mostra a incompetência do governo a gerir um diálogo que seja fluído e que vá ao encontro das respostas que são necessárias".

A Liga dos Bombeiros Portugueses informou que deixa de participar no dispositivo coordenado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil de combate a incêndios em 2019.

O presidente da Liga, Jaime Marta Soares, criticou ainda o ministro por "não ter tomado em conta as propostas que foram feitas pelos bombeiros" e lamentou que o Governo queira fazer uma reforma da Proteção Civil "ignorando" o seu parceiro mais importante.

A LBP reclama uma direção nacional autónoma e independente de bombeiros.

Durante cerca de uma hora, Assunção Cristas explicou aos alunos do CCMI como funciona o Parlamento e qual a importância da política, dos deputados e das eleições.

Respondendo a uma das perguntas sobre a exploração de petróleo no país, a líder do CDS-PP admitiu que "não se deve negar à partida" algo que não se conhece. "É preciso verificar o que temos, estudar e comparar com as alternativas. Podemos perceber que não vale a pena ou entender que os riscos ambientais podem ser minimizados e estes recursos [exploração de petróleo] pode ter uma sustentabilidade para o país e contribuir para reforçar o estado social."

Assunção Cristas aproveitou ainda para passar uma mensagem de "consciencialização" do meio ambiente, alertando os jovens para a necessidade de "cada um fazer a sua parte".

"Podemos pensar que sozinhos não fazemos a diferença, mas também fazemos a diferença. O grande mote é pensar globalmente - sabemos que são desafios de todo o mundo -, mas temos de pensar que a ação tem de ser local e aí podemos fazer a diferença", acrescentou.

CDS quer ouvir Liga, ANPC e ministro no Parlamento

Os centristas vão também pedir a audição, no Parlamento, do ministro da Administração Interna, da Liga dos Bombeiros e e da Autoridade Nacional da Proteção Civil para tentar esclarecer o conflito.

A posição foi expressa pelo deputado Telmo Correia, na Assembleia da república, que repetiu o que já dissera na véspera, acusando Eduardo Cabrita de proferir "declarações irresponsáveis" ao classificar a decisão de liga dos bombeiros de "absolutamente irresponsável".

"É preciso saber o que é que leva o ministro a proferir este tipo de declarações, elas sim indiscutivelmente irresponsáveis. É preciso saber o que é que isto representa para a segurança dos portugueses", afirmou o deputado aos jornalistas.

Além da Liga dos Bombeiros, o CDS quer que a Comissão de Assuntos Constitucionais oiça também a ANPC para que "esclareça que riscos efetivamente resultam ou não desta situação".

Eduardo Cabrita será questionado pelo CDS para "esclarecer se tem ou não capacidade de diálogo" para resolver um problema. "Este Governo demonstra uma arrogância e uma incapacidade de diálogo muito grande", acusou.

Telmo Correia enquadrou este protesto numa atitude do Governo que "parece ter um problema em geral com estruturas de soberania e com a proteção dos portugueses", dando o exemplo dos conflitos na PSP, GNR ou ainda nos serviços prisionais.

O ministro da Administração Interna tem já prevista uma audição, regimental, a 8 de janeiro de 2019, na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.