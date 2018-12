Paulo Trigo Pereira abandona o grupo parlamentar do PS

O deputado Paulo Trigo Pereira, independente eleito nas legislativas de 2015 pelas listas do PS, vai abandonar o grupo parlamentar socialista, de acordo com uma notícia avançada pelo Jornal de Negócios. O economista e professor no ISEG, segundo o mesmo jornal, deverá anunciar ainda nesta sexta-feira a sua decisão, através de um comunicado que será enviado à comunicação social, pretendendo manter-se como deputado não-inscrito.

O Público adianta que Trigo Pereira terá comunicado a decisão de se desvincular do grupo parlamentar do PS nesta quinta-feira ao primeiro-ministro e líder socialista, António Costa, bem como a Carlos César, líder do grupo parlamentar, e a Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República.

A rutura de Paulo Trigo Pereira com o PS estará relacionada com divergências em diversas matérias em relação às posições oficiais do partido e às orientações de voto do grupo parlamentar que integrou até agora. O economista é vice-presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.