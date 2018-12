Aliança lança porta-vozes no youtube: “O que se tem passado na AR é um insulto à democracia”

O partido de Santana tem dois novos porta-vozes. E inaugurou os comunicados de imprensa no Youtube. O primeiro é sobre o que se tem passado no Parlamento com deputados do PSD

Ana Pedrosa Augusto e Bruno Ferreira Costa são os dois novos porta-vozes da Aliança. Ela tem 37 anos e é advogada no escritório de Rogério Alves. Ele tem 35, é doutorado em Ciência Política e professor auxiliar de Direito na Universidade da Beira Interior. Estrearam-se num vídeo no Youtube. Temas escolhidos: "o que se tem passado na Assembleia da República, que é um insulto à democracia", e a urgência de "reformar o sistema eleitoral" O novo partido de Pedro Santana Lopes pega na velha cartilha do líder: é preciso mudar o sistema eleitoral e introduzir os ciclos uninominais, que aumentem a responsabilização de cada deputado junto dos eleitores. O vídeo, em estilo tempo de antena, condena as falsas presenças, as moradas falsas e os pagamentos indevidos a deputados (casos recentes imputados a deputados do PSD e do PS). E responsabiliza por uma solução "em primeiro lugar, o Presidente" do Parlamento. Acusando os procedimentos fraudulentos de deputados de "afastarem os cidadãos da política e aumentarem a abstenção", a Aliança aponta à faixa onde espera conseguir caçar votos - os abstencionistas.