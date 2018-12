Ferro começou por defender viagens dos deputados. Agora quer arrumar a casa

Em defesa dos deputados, o presidente da Assembleia da República (AR) reagia em abril a uma notícia do Expresso, considerando que “os deputados eleitos e residentes nas Regiões Autónomas não infringiram nenhuma lei nem nenhum princípio ético, nem nesta nem em qualquer outra legislatura”.

Em causa estava o pedido de reembolso do valor de viagens - feito pelo menos por sete deputados das ilhas - viagens essas não pagas, já que os representantes parlamentares beneficiam de um subsídio para essas deslocações às Regiões Autónomas.

Num comunicado, Ferro Rodrigues defendia ainda que “nunca alinhou” naquilo que chamava de “dinâmicas que apenas visam diminuir a representação democrática com julgamentos éticos descabidos e apressados”.

Na altura, a investigação do “Expresso” apurou que Carlos César, Lara Martinho, João Azevedo Castro, Luís Vilhena e Carlos Pereira, do PS; Paulo Neves, do PSD; e José Paulino de Ascenção, do BE tinham solicitado o referido reembolso. O deputado do BE acabou por renunciar ao cargo, enquanto Sara Madruga da Costa, do PSD, que assumira ter solicitado algumas vezes o reembolso de viagens, anunciou a intenção de devolver as verbas recebidas.

As situações posteriores das falsas presenças do deputado José Silvano, a que se somaram presenças-fantasma dos também sociais-democratas José Matos Rosa e Duarte Marques, e ainda o voto-fantasma de Feliciano Barreiras Duarte, que não estando no hemiciclo votou contra o OE, levaram Ferro Rodrigues a assumir outra preocupação, em defesa do bom nome do Parlamento.

Já em novembro, a propósito do caso Silvano e do login pessoal usado por outra deputada, o presidente da AR afastava ao Expresso a necessidade de se mudarem os procedimentos técnicos. “O que deve mudar são os comportamentos dos deputados que lesam a imagem do Parlamento e dão mau nome à democracia representativa”, afirmou.

Manifestamente empenhado na necessidade de proteger a imagem da AR, Ferro Rodrigues acabaria por convocar para esta quarta-feira uma reunião extraordinária de líderes parlamentares.

“Todos têm de contribuir para arrumar a casa”, justificou, na semana passada.