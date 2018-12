Depois de jantar com Xi Jinping, Marcelo passou na prisão onde os reclusos se revoltaram

Marcelo Rebelo de Sousa passou pelo Estabelecimento Prisional de Lisboa para falar com os familiares dos reclusos que esta noite se revoltaram por terem visto a sessão de visitas previstas para quarta-feira ser cancelada. A notícia foi avançada pela TSF, que confirmou a rápida paragem do Presidente da República junto de fonte da presidência.

Marcelo estava a jantar com o Presidente chinês Xi Jinping, no Palácio da Ajuda, quando tomou conhecimento do motim e, após o fim do jantar, decidiu passar no EPL de carro e abrir a janela para tentar entender junto das pessoas que ali estavam concentradas, na sua maioria familiares dos reclusos, o que se tinha passado.

Apesar dos tumultos, os Serviços Prisionais asseguraram que ninguém ficou ferido.