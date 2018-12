Xi Jinping quer aprofundar parceria com Portugal e reforçar projectos

A China quer aprofundar a parceria estratégica com Portugal, reforçando os projectos actuais e as trocas comerciais, visando criar novos pontos de crescimento e benefícios mútuos, disse o presidente chinês Xi Jinping. Na sua visita de Estado a Portugal, Xi Jinping referiu que coincidiu com o seu homólogo português Marcelo Rebelo de Sousa que "a relação sino-portuguesa está a entrar no seu melhor período histórico", frisando: "temos confiança mútua política e uma cooperação pragmática de ganhos compartilhados".

"Vamos impulsionar a nossa parceria estratégica global e desenvolvê-la a passos firmes para trazer mais benefícios para os nossos dois povos", disse o presidente da China. "Devemos fazer crescer e aperfeiçoar os projectos existentes e ampliar as trocas comerciais e criar mais pontos de crescimento", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa realçou que a cooperação económica e

financeira entre a China e Portugal "é forte e queremos que seja

sustentada e duradoura no futuro". "Portugal (...) saúda o presidente Xi Jinping, certo que esta sua primeira visita de Estado a Portugal pode fazer história", frisou.

O presidente chinês realçou que "Portugal tem uma posição

geográfica e é um ponto de ligação da Rota da Seda marítima e

terrestre". "A nossa cooperação no âmbito de uma Faixa Uma Rota tem vantagens naturais e vamos (desenvolver) de forma plena a nossa cooperação de benefícios recíprocos", disse Xi Jinping.

Os investimentos chineses em Portugal - que vão desde o sector energético, à banca, seguros, saúde e aviação - intensificaram-se a partir de 2011, quando o país perdeu o acesso a financiamento nos mercados internacionais e teve de pedir um resgate externo. Segundo um estudo da business school espanhola ESADE, a China investiu em Portugal um total de 7.230 milhões de dólares entre 2010 e 2016, ou seja 8 por cento do investimento total chinês dirigido para a União Europeia (UE).

Portugal foi o sexto beneficiário do investimento chinês - atrás do Reino Unido, Itália, França, Irlanda e Alemanha - mas o montante investido representou 3,3 pct do PIB, que é "muito alto em comparação com o seu peso económico na Europa", disse a ESADE. A China Three Gorges (CTG) tem 23 por cento na EDP-Energias de Portugal e em Junho último anunciou uma oferta de 9 mil milhões de euros para a aquisição da EDP e da EDP Renováveis, enquanto a China State Grid tem 25 pct da REN.

A chinesa Fosun detém a maior seguradora de Portugal, a Fidelidade, que tem a líder da saúde privada nacional Luz Saude, detendo o grupo chinês também 27 por cento do maior banco cotado português Millennium bcp. No sector de aviação, o conglomerado chinês HNA detém uma posição na Atlantic Gateway, o consórcio que tem 45 pct da TAP-Air Portugal. O Estado português é dono de 50 pct da companhia, enquanto os trabalhadores têm 5 por cento.