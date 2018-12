Xi Jinping: “Vamos absorver a sabedoria da experiência comum”

"Bem-vindo a Portugal, senhor Presidente", quando passam quase 40 anos sobre o estabelecimento das relações diplomáticas entre os nossos dois Estados, "relações que crescem de dia para dia". "Bem-vindo" neste momento em que "a nossa colaboração em termos financeiros e económicos é forte", e quando se "estreita a relação entre as nossas comunidades".

Foi com estas palavras que Marcelo Rebelo de Sousa deu início à declaração conjunta dos dois chefes de Estado esta tarde no Palácio de Belém, pouco após a chegada de Xi Jinping a Lisboa.

Após o encontro à porta fechada dos dois chefes de Estado, o Presidente português fez questão de sublinhar que a distância geográfica e cultural não impediu os dois países de "conviverem em Macau" e de "manter uma amizade" que poderá ser potenciada num "trabalho conjunto em relação multilateral" e em organizações internacionais tais como as Nações Unidas.

O Presidente da República português sublinhou ainda que essa distância entre Pequim e Lisboa não impediu a "defesa do multilateralismo, dos direitos humanos, da dignidade, da resolução pacífica dos conflitos e do entendimento entre os Estados e os povos", já que "o mundo de hoje exige que os povos superem as suas diferenças e criem condições para que haja paz e mais justiça no cumprimento das ambições das pessoas em todo o mundo".

"Amigos, azeite e vinho querem-se antigos"

A seguir a Marcelo Rebelo de Sousa ter dito a Xi Jinping que se sentisse "em sua casa como nós nos sentimos em casa na China", o Presidente chinês tomou a palavra para agradecer a receção calorosa em Lisboa.

Para tal, usou o ditado português "Amigos, azeite e vinho querem-se antigos". Na sua primeira visita oficial a Portugal, o Presidente da República Popular da China, convidou o seu homólogo a visitar a China em 2019, no mês de abril, dizendo "Dou as boas-vindas ao Presidente em Pequim, em 2019".

O PR chinês corroborou as vantagens da colaboração de ambos os Estados em matérias de multilateralismo, além dos acordos culturais e de educação entre os dois países, sublinhando a vantagem da relação do seu país com Portugal relativamente à Europa e à rota da China: "Vamos fazer crescer as cumplicidades e os pontos de crescimento comum"

Xi Jinping terminou as suas declarações afirmando que a "amizade é fulcral para um futuro mais brilhante".