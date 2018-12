Rio desdramatiza candidatura de consultor de Marcelo pelo partido de Santana

Opinião de Rio é contrariada pelo responsável pelas redes sociais do partido. Rodrigo Gonçalves diz que "Marcelo é cada vez mais um elemento parcial", com uma agenda contra o PSD. Já o líder do PSD não vê "problema rigorosamente nenhum" na candidatura de Paulo Sande às europeias pelo Aliança

Rui Rio assegurou esta terça-feira que não vê "problema rigorosamente nenhum" no facto de um consultor de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República ser o cabeça-de-lista às eleições europeias pelo Aliança, o novo partido de Pedro Santana Lopes. O líder do PSD disse aos jornalistas que já falou com o Presidente da República sobre esse assunto, e que "estão dadas as explicações". Ao contrário da opinião expressa à edição de hoje do jornal i pelo antigo secretário-geral-adjunto do PSD, João Montenegro, Rui Rio não considera que Marcelo "esteja a prejudicar o PSD", ao permitir a candidatura do seu consultor.

"Sinceramente, não considero que [Marcelo] esteja a prejudicar o PSD em nada. [O Presidente] está no seu direito e o assessor dele também está no seu direito. Não vejo problema rigorosamente nenhum", afirmou Rio, depois de assistir, com Marcelo Rebelo de Sousa, à missa em memória de Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa. A cerimónia decorreu na Basílica da Estrela, em Lisboa, assinalando mais um aniversário da queda do avião em que ambos seguiam, em Camarate.

O líder social-democrata lembrou, tal como Marcelo havia feito minutos antes, que existiram outros casos no passado de assessores do Palácio de Belém que foram candidatos em eleições. E insistiu que "enquanto a lista não for entregue", não vê "problema rigorosamente nenhum" na permanência de Paulo Sande como consultor da Presidência da República, nem incompatibilidade nesse aspeto dependa "do que faça" em Belém. Rio afirmou ainda que não vê que traga "alguma vantagem" ao candidato do Aliança o facto de ser consultor em Belém.

Em declarações ao jornal i desta terça-feira, o ex-secretário-geral adjunto do PSD João Montenegro afirmou que "o Presidente da República está claramente a prejudicar o PSD, porque permite que um seu colaborador dê a cara por um partido político". E considera que Paulo Sande devia demitir-se das suas funções em Belém, ou, não o fazendo, ser afastado pelo chefe do Estado.

Marcelo tem agenda "contra o seu próprio partido"

Mas Montenegro não é o único a considerar que Marcelo está a prejudicar o partido de que chegou a ser líder. Esta manhã, ainda antes das declarações de Rui Rio, o responsável pelas redes sociais do PSD, Rodrigo Gonçalves, publicou dois posts no Facebook muito violentos em relação ao Presidente da República. Em ambos, partilhava uma notícia com as declarações de João Montenegro ao i.

"Com amigos destes quem precisa de inimigos? Marcelo tem sido parcial na relação com o Partido Socialista, com o Governo e agora também com outras forças... Desde que não seja o PSD. Marcelo Rebelo de Sousa parece apenas querer gerir índices de popularidade em vez de garantir uma Presidência isenta e responsável. Isso não lhe podemos pedir, pois pode não ser popular", escreveu Gonçalves no primeiro post.

No segundo, o antigo dirigente do PSD-Lisboa, que desde o mês passado é o responsável pela comunicação do partido nas redes sociais, vai um pouco mais longe no ataque ao Presidente da República. "Marcelo é cada vez mais um elemento parcial, não só com o governo e António Costa, mas também numa agenda pessoal, desde os tempos de Passos Coelho, contra o seu próprio partido. É o que temos..."

As explicações de Marcelo

À saída da missa em memória de Sá Carneiro, onde esteve ao lado de Rui Rio, Marcelo Rebelo de Sousa foi confrontado as críticas do ex-secretário-geral-adjunto do PSD. E, tal como Rio faria a seguir, desvalorizou a polémica, lembrando que está apenas "a aplicar a lei", indo mais longe do que o seu antecessor, Cavaco Silva, que também teve uma consultora que foi candidata e que só foi exonerada quando começou a campanha para as eleições europeias.

Agora, com Paulo Sande, cabeça de lista do Aliança nas europeias de maio de 2019, o Presidente da República afirmou que vai "mais longe" do que o seu antecessor. "Neste caso, [Paulo Sande] suspenderá [funções na Presidência] no momento em formalizar a sua candidatura", disse Marcelo aos jornalistas. O precedente a que o chefe do Estado aludiu foi o de Maria do Céu Patrão Neves, nas europeias de 2009.

"Para não se limitar o direito de candidatura, ninguém pode ser prejudicado no seu vínculo profissional", insistiu Marcelo, repetindo explicações que deu na segunda-feira. E lembrou que na sua Casa Civil colaboram um "dirigente nacional do PSD", uma "dirigente socialista da UGT", vários autarcas do PSD e do CDS-PP e até um assessor que está a colaborar com os centristas no programa eleitoral.