PSD prevê orçamento de 8,47 milhões para 2019 com verbas para três eleições

A direção do PSD vai apresentar esta terça-feira à noite ao Conselho Nacional uma previsão de orçamento para o próximo ano de 8,47 milhões de euros, dos quais 2,7 milhões de euros para as três eleições de 2019.

Estes dados foram avançados à Lusa pelo secretário-geral adjunto do PSD Hugo Carneiro, que salientou que, expurgado o financiamento necessário para financiar as europeias, legislativas e regionais da Madeira (valor que depois é em parte ou totalmente reporto pelas subvenções do Estado), o orçamento é de 5,77 milhões de euros.

Hugo Carneiro escusou-se a fazer comparações com o orçamento de 2018, uma vez que as contas só ficarão fechadas no final do primeiro trimestre. Além das eleições, Hugo Carneiro destacou neste orçamento a aposta na informatização do partido e o apoio a candidaturas autárquicas que ficaram endividadas em 2017 por, apesar de terem cumprido os orçamentos, terem ficado aquém das expectativas eleitorais (e recebido menos apoio público).

Hugo Carneiro salientou que, em 2019, o PSD terá "uma enorme inovação em termos tecnológicos", que passará, por exemplo, por os militantes passarem a ter uma área reservada, na qual receberão alertas quando tiverem de efetuar o pagamento das suas quotas, que passará a poder ser feito por débito direto ou através do método MB Way.

De acordo com o secretário-geral adjunto do PSD, quem se quiser filiar no partido poderá fazer todo o processo de candidatura 'on line", fazendo uma validação com a chave digital do cartão do cidadão. Também as estruturas do partido terão direito a uma área reservada, a partir da qual poderão comunicar de forma informatizada com a sede nacional.

No orçamento do PSD para 2019 está ainda prevista uma verba de 80 mil euros para auxiliar as candidaturas autárquicas que, tendo cumprido o orçamento previsto, ficaram com dívidas por terem tido resultados abaixo do previsto. Esta verba será distribuída, segundo Hugo Carneiro, de acordo com "critérios estritos e objetivos", quer distritais quer em função do número de votos.

Questionado se existem cortes previstos para as estruturas autónomas, como foi noticiado no caso da Juventude Social-Democrata, Hugo Carneiro escusou-se a comentar, dizendo que hoje será aprovado o orçamento global. Em maio deste ano, foi aprovado o relatório das contas consolidadas do PSD referentes a 2017, em que se aponta o agravamento em 38% do prejuízo do partido em relação a 2016 -- passando de 8,4, para 14,4 milhões de euros.

Apesar nas contas esteve, sobretudo, o prejuízo de quase três milhões de euros dos sociais-democratas com as campanhas eleitorais das autárquicas de outubro de 2017, nas quais o partido gastou 12,78 milhões de euros e obteve receitas de cerca de 9,8 milhões.

O Conselho Nacional do PSD está reunido hoje à noite, em Setúbal, para aprovar o orçamento do partido para o próximo ano, debater a situação política e iniciar o processo de revisão dos estatutos.