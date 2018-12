Câmara do Porto entrega chaves de Centro de Saúde mas quer contrapartida do Governo em 90 dias

Uma semana depois de a vereação da Câmara do Porto ter aprovado por unanimidade uma moção do 'Porto, o Nosso Partido' a reivindicar a entrega urgente por parte do Governo de um terreno em Campanhã, acordado como contrapartida pela construção do Centro de Saúde de Ramalde, Rui Moreira acedeu a entregar as chaves do imóvel à Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), sem que o Ministério da Saúde tenha cumprido a promessa.

O impasse no conflito foi desbloqueado com a resposta da ministra da Saúde, Marta Temido, à carta de Rui Moreira, em que exigia que que o Governo cumprisse a palavra dada, há dois anos, mas que continuava na gaveta três meses depois da conclusão da nova unidade de saúde, prejudicando cerca de 15 mil utentes. Esta segunda-feira, a autarquia avança, em comunicado, que irá inaugurar o edifício ainda esta semana.

A Câmara do Porto lembra que cumpriu a sua parte do acordo e o Governo ainda não, razão que leva o executivo de Rui Moreira a dar um novo prazo de 90 dias para que o Estado honre a promessa. A entrega formal e efetiva das novas instalações, que rondaram € 1 milhão e custam ao município € 6 mil por mês, será entregue à ARSN, passando “os munícipes a dispor de um moderno centro de saúde” que substituirá as atuais instalações “sem condições adequadas” para utentes e profissionais.

Na missiva a Rui Moreira, Marta Temido afirma estar convicta de que há condições para serem ultrapassados os constrangimentos criados, assumindo o “compromisso” do protocolo assinado entre a autarquia e a ARSN. Segundo a Câmara do Porto, na carta fica claro que é ao Ministério da Saúde “que cumpre tomar todas as medidas administrativas de construção de um equipamento desportivo em Campanhã que, entre outras valências, permitirá acolher atividades do Grupo Desportivo de Portugal”, até agora instalado no campo Rui Navega, cujos terrenos farão parte do novo Terminal de Campanhã.

O município revela ainda que não pretende acionar outros mecanismos legais ao seu alcance perante o protocolo assinado, apesar de não cumprido. A única exigência feita ao Governo é que a transmissão do terreno seja concluída, no máximo, até três meses. A partir desse prazo, a autarquia refere que o Estado “entra em incumprimento perante a cidade do Porto”.

O anúncio do desbloqueio do impasse surge no dia em que os vereadores do PS visitam, esta tarde, o novo Centro de Saúde, equipamento que se preparavam para reivindicar que abrisse a porta de imediato à população. Apesar de na última reunião do executivo autárquico o PS ter reconhecido o atraso na entrega da parcela acordada no anterior mandato, quando o vereador Manuel Pizarro detinha o pelouro da Ação Social e Habitação, os socialistas do Porto defendiam que Rui Moreira deveria entregar de imediato o Centro de Saúde, sem condicionar a sua abertura à resposta da carta enviada à ministra da Saúde.