Marques Mendes: “Governo do PS dura dois anos se não tiver maioria absoluta”

Comentador afirmou na SIC que "arrogância e sobranceria"governamental podem ser fatais para os objetivos de António Costa

A conquista da maioria absoluta será, afirmou Marques Mendes no seu habitual espaço de comentário na SIC, “vital para o PS e para a oposição”. Para o PS porque, prevê, “cairá ao fim de dois anos se não tiver maioria absoluta”. Para a oposição, porque se tornará insustentável “ficar oito anos” fora do poder.

Para Luís Marques Mendes, a única dúvida hoje existente em relação às próximas eleições legislativas é a de saber se o PS conseguirá, ou não, alcançar uma maioria absoluta para governar. Os dados da economia e a fragilidade da oposição parecem estar a conjugar-se para essa possibilidade. Porém, diz Mendes, “O Governo está a cometer um erro que pode ser fatal”. O “deslumbramento do poder”, prosseguiu, tem suscitado atitudes “de arrogância e de sobranceria”.

Para justificar a sua previsão quanto à hipotética durabilidade do futuro governo, o comentador da SIC sustenta que o PS terá sempre um executivo mais fraco. Isto porque eventuais acordos à esquerda não terão a força e o carater formal dos obtidos na atual legislatura. Por outro lado, terá “menos economia, mais contestação social, e movimentos populistas marginais que já andam por aí”.

O horizonte de dois anos assenta no pressuposto de que o primeiro Orçamento de Estado será sempre aprovado sem grandes dificuldades. O segundo coincidirá com a presidência portuguesa da União Europeia, em 2021, razão pela qual, ninguém estaria interessado em provocar uma crise. O OE para 2022 já seria num outro cenário e representaria o fim da governação PS.

A decisão da Assembleia da República de obrigar o Governo a voltar a negociar com os sindicatos dos professores a reposição do tempo de serviço é vista por Marques Mendes como “a política no seu pior”. Acusou de “hipocrisia total os partidos que votaram isto. Neste caso, Bloco, PSD e PCP, porque não resolveram nada. Querem apenas usar os professores. Se quisessem resolver, punham na lei. Não puseram nada”. Aqui acabou por ser corrigido pela jornalista Clara de Sousa, que lembrou o facto de PCP e Bloco terem querido “ir mais longe, mas o PSD não aprovou”.

Neste processo, Mendes atribui ao Governo uma “meia derrota”, porque gostaria de “arrumar já o assunto”, mas vê o processo voltar à estaca zero.

Face às dúvidas sobre qual será agora a atitude governamental, de acatar ou não a decisão da AR, ou sobre a posição do Presidente da República, Mendes vaticina que este “vai ser o caso político dos próximos tempos”.

A propósito do Orçamento de Estado, aprovado de forma tranquila, considerou tratar-se de "um pesadelo para a oposição, que passou o debate sem conseguir afirmar uma ideia alternativa".