Troca de e-mails entre juristas compromete Rio na Arrábida

Uma troca de mensagens entre juristas da Câmara do Porto e um consultor externo da autarquia, a 14 de julho de 2009, indicia que Rui Rio deu luz verde para construir na escarpa da Arrábida (contrariando uma decisão do seu executivo com sete anos) como contrapartida para encerrar de vez os processos judiciais de empresas que tinham sido expropriadas de direitos de construção no Parque da Cidade.

