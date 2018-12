Presidente da CIP colabora em programa alternativo a Rui Rio

O presidente da Confederação da Indústria Portuguesa (CIP), António Saraiva, será um dos coordenadores sectoriais do Manifesto X, um programa para Portugal lançado pelo social-democrata Pedro Duarte, único candidato assumido à liderança do PSD em alternativa a Rui Rio. Conforme o Expresso adiantou em primeira mão, Pedro Duarte mobilizou o Manifesto X como “espaço de reflexão e produção de ideias a pensar no futuro do país”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)