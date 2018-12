China: “A venda de ativos acabou”

Passar a um novo patamar nas relações económicas bilaterais, de maior investimento direto da China em Portugal e de abertura do mercado chinês a produtos portugueses, é a prioridade definida pelo Governo para a visita de Estado que o Presidente Xi Jinping fará a Portugal na próxima semana. “O tempo em que havia ativos à venda acabou. Agora, a relação económica bilateral só pode progredir se passarmos a um novo patamar”, afirmou ao Expresso o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

“Esperam-se resultados”, antecipa, assumindo o interesse da China na utilização do porto de Sines como ponto estratégico para a entrada dos produtos chineses na UE e o interesse de Portugal num acréscimo de investimento produtivo chinês no território nacional. Os 19 acordos a assinar durante a visita que decorre entre os dias 4 e 5 dão sequência aos que António Costa assinou na visita que fez à China em 2016 e cobrem áreas que vão desde as infraestruturas à energia, passando pela ciência, tecnologia, cultura, educação e agroalimentar.

Portugal vai tentar sensibilizar os chineses para a possibilidade de investimento reprodutivo no sector automóvel e em infraestruturas, nomeadamente portuárias, e conta com a abertura do mercado chinês a produtos agroalimentares portugueses, com destaque para a carne de porco congelada (e para as uvas de mesa, cujas exportações Portugal quer potenciar).

50 milhões para satélites

No âmbito da ciência e tecnologia, será lançado o Starlab, um laboratório conjunto para o espaço e para os oceanos, que será objeto de um investimento de 50 milhões de euros nos próximos cinco anos (cada país dá metade da verba), avança ao Expresso fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro. Um dos objetivos desta parceria, que terá a Academia de Ciências Chinesa como interlocutora, é desenvolver sistemas e tecnologia e até fabricar pequenos satélites. Em Portugal devem abrir centros de investigação em Matosinhos e Peniche, e na China a sede do projeto será em Xangai. Como parceiros privados, o laboratório vai contar com a Tekever, uma empresa tecnológica, e o Centro de Excelência e Inovação da Indústria Automóvel (CEIIA).

No que respeita à OPA que o gigante chinês China Three Gorges lançou sobre a EDP, o Governo não quer comentar, apesar de a viagem de Xi Jinping ter sido conhecida depois de ser conhecido o avanço sobre a elétrica portuguesa.

A visita do Presidente chinês realiza-se quando os dois países comemoram os 40 anos do restabelecimento de relações diplomáticas e quando passam 20 anos (em 2019) da transferência de Macau. Nesse domínio, mais diplomático e cultural, será assinado um memorando sobre a programação de festivais culturais em ambos os países. Outro dos objetivos é alargar o ensino do português na China ao nível do secundário e do superior, onde há 3700 estudantes da língua portuguesa, e promover o mandarim em Portugal.

Na terça-feira, António Costa e o Presidente da República jantam com Xi Jinping no Palácio da Ajuda e no dia seguinte têm reuniões de trabalho no Palácio de Queluz com cinco ministros e quatro secretários de Estado.