Agora é cada um por si. Hoje já há campanha

Faltam dez meses para as eleições legislativas e hoje já há campanha eleitoral. Não é uma metáfora nem força de expressão: numa ação que fonte oficial do Largo do Rato assume como sendo “de campanha”, os presidentes das federações e os deputados do PS nos dezoito distritos vão este sábado para as ruas distribuir um folheto com o balanço de três anos de governação e argumentos para pedir o voto em 2019. O mote é uma frase de António Costa: “Temos hoje mais crescimento, melhor emprego e mais igualdade. E temos as contas certas. Somos um Governo credível e responsável”.

Está aberta a campanha eleitoral.