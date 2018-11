Rio afirma que ligação do acordo do Parque da Cidade à Arrábida é fantasia com objetivos político-partidários

Rui Rio justificou, em carta enviada a Miguel Pereira Leite, as razões que o levam a não comparecer na Comissão Eventual de Inquérito, após ter sido solicitada a sua presença há duas semanas. Na missiva ao presidente da Comissão, elogia o “raro sentido de oportunidade” do PSD/Porto em abandonar o grupo de deputados municipais que vai avaliar até 11 de dezembro a legalidade das obras em curso na base da escarpa da Arrábida, saída que, segundo Rio, visou, “justamente, evitar que os meritórios trabalhos da comissão possam der desnecessariamente desvirtuados na sua reta final”.

Na carta entretanto remetida pelo independente Miguel Pereira Leite à Comissão de Inquérito, Rui Rio titula de “uma fantasia com objetivos político-partidários a tese de que o acordo do Parque da Cidade teve ligações às construções na Arrábida” enquanto presidiu à Câmara do Porto. “Nunca tal conexão foi do meu conhecimento e, não tendo sido, não vejo como possa ter existido”, diz, recordando que o processo foi escrutinado pelo executivo e Assembleia Municipal.

“Os atos que estão a ser escrutinados nesta comissão têm a sua origem em decisões tomadas por executivos anteriores ao meu, como, seguramente, o terão de demonstrar os documentos existentes no município”, refere Rio, sublinhando que para si é evidente que os vereadores dos seus mandatos tivessem tomado decisões sobre esses dossiers, “obrigados que estavam a respeitar a legalidade e a defesa do interesse público”.

O líder laranja recorda que nos 12 anos em que presidiu à Câmara do Porto nunca ocupou o pelouro do urbanismo, tendo delegado essa competência em quatro vereadores e respeitado a sua liberdade e independência no desempenho das suas funções. Na carta, recorda que Miguel Pereira leite, agora eleito pelo movimento independente de Rui Moreira, nunca suscitou a mais leve suspeita sobre os casos em análise, quando como militante do CSD integrou as listas do PSD/CDS, encabeçadas por si.

Ao Expresso, na passada semana, Rui Rio negou a existência de um eventual acordo secreto no Parque da Cidade, que terá passado pela devolução de capacidade construtiva num terreno da escarpa da Arrábida, em 2009, que o seu próprio executivo retirara à sua chegada à Câmara em 2002. Na missiva desta quinta-feira, acrescenta que nada podendo dizer de verdadeiramente útil, a sua presença na comissão poderia introduzir “um inapropriado ruído político-partidário que , na vossa boa-fé, seguramente não desejam”.

Rio sugere envio da sua carta para a PGR

Por fim, ex-autarca diz que gostaria que a sua carta pudesse integrar o dossier final da Comissão, não só para memória futura, como também para eventual remissão à PGR, que salvo melhor opinião este suspeito dossier da escarpa da Arrábida bem o justifica portuense sugere na carta que seja enviada à PGR

Rui Rio termina com um arremedo a Rui Moreira: nem eu, nem a minha família, teve ou tem quaisquer interesses em negócios imobiliários ou de semelhante natureza na cidade do Porto, garante, sem deixar de "referir o estranho caso da posse por usucapião de parcelas de terrenos em tempos expropriados pela Câmara na Arrábida". Sem o nomear, Rui Rio faz uma referência à imobiliária Selminho, que adquiriu um terreno em 2001 que há um ano meio se descobriu que seria propriedade da Câmara do Porto, o que levou o executivo de Rui Moreira a interpor um processo em tribunal contra a empresa da família para apurar a dominialidade do terreno duplamente titulado.

Em nota aos deputados que integram a Comissão de Inquérito, em representação de todos os partidos e forças políticas com assento na Assembleia Municipal da Câmara do Porto, Miguel Pereira Leite, adianta que fica assim formalizada a recusa do ex-autarca, o único dos convidados aprovados por votação que não aceitou comparecer. Ao que o Expresso apurou, na comunicação aos deputados municipais, o também líder da AM do Porto refere que, na extensa carta, Rui Rio versa uma multiplicidade de temas que extravasam o âmbito da Comissão. E que faz e dá respostas a questões que nunca lhe foram colocadas e muito menos sujeitas a contraditório, dado não ter aceitado o convite.

O líder da Comissão de Inquérito reitera que só confrontando Rui Rio com documentos e testemunhos poderão ficar esclarecidas algumas das questões em análise pelo grupo de trabalho.